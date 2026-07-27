Wie der kicker im jüngsten Bericht vermeldet, "tendiert" der umworbene Angreifer zu einem Wechsel zum BVB. Die Borussia soll sich der Haltung von El Mala zudem schon bewusst sein, sodass die Dortmunder im Poker aktuell auch keinen Handlungsdruck verspüren.

In den vergangenen Tagen hieß es mehrfach, dass der BVB zwar ein erstes Angebot in Köln abgegeben habe, dieses jedoch weit unter dem angeblich geforderten Gesamtpaket von 50 Millionen Euro lag.

Das Dortmunder Angebot und Vorgehen soll beim Effzeh laut Geissblog sogar für große Verärgerung gesorgt haben. Laut des Berichts zeigte sich der Klub "mit der Art und Weise nicht einverstanden, wie die Dortmunder versucht haben sollen auf den Spieler einzuwirken, um einen Wechsel wahrscheinlicher zu machen", heißt es wörtlich. Als Konsequenz verständigte man sich am Geißbockheim intern darauf, jegliche Verhandlungen mit der Borussia unverzüglich abzubrechen.

Sky berichtete von einem Paket mit einer Sockelablöse von 26 Millionen Euro sowie bis zu 16 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Davon soll allerdings nur die Hälfte realistisch erreichbar gewesen sein. Die BILD schrieb von festen 34 Millionen Euro plus sechs Millionen Euro an Boni. Laut kicker-Informationen soll das Gebot ebenfalls eine Fixsumme von über 30 Millionen Euro beinhaltet haben, aber bewegte sich im Gesamtpaket trotzdem nicht im Bereich der Wunschsumme der Kölner. BVB-Sportdirektor Ole Book sprach bei den Zahlenspielen am Wochenende im Rahmen der Testspielpleite gegen Fortuna Düsseldorf (1:2) von einer "Fülle an Falschinfos".

"Alle Optionen auf dem Tisch": Wohin zieht es El Mala?

Obwohl sich der BVB und Book entspannt und zuversichtlich geben, ist es wohl jedoch längst nicht sicher, dass die Schwarzgelben den Zuschlag bekommen. Die AS Roma soll bereit sein, deutlich mehr als 40 Millionen Euro für den Linksaußen auszugeben. Aus der Bundesliga droht hingegen weniger Gefahr. RB Leipzig wurde zwar Interesse nachgesagt, doch der Rivale soll ebenfalls nicht bereit sein, die aktuellen finanziellen Bedingungen zu erfüllen.

Für El Mala liegen derweil laut kicker "noch alle Optionen auf dem Tisch". Der Youngster kann sich wohl auch weiterhin einen Verbleib in Köln vorstellen. Sportchef Thomas Kessler hatte schon vor Wochen klargemacht, dass der 19-Jährige auch in der kommenden Spielzeit für die Domstädter auflaufen wird. Zum Trainingsauftakt sagte Kessler, dass es zwar das ein oder andere Angebot gegeben habe, "aber es hat nicht zum Transfer geführt. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass er in dieser Saison für den FC spielen wird."

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Rekordtransfer von El Mala platzte vor wenigen Wochen

Seit Monaten wird über die Zukunft von El Mala spekuliert, obwohl der Rechtsfuß in Köln noch bis 2030 unter Vertrag steht. Ein Angebot des FC Brentford soll der FC zu Beginn des Transfersommers bereits angenommen haben, doch El Mala selbst lehnte den Transfer wohl ab.

Der Shootingstar kam in der vergangenen Bundesligasaison in allen 34 Partien zum Einsatz und sammelte 13 Treffer sowie fünf Vorlagen. Trotz seiner starken Debütsaison im deutschen Oberhaus verzichtete Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann auf eine Nominierung bei der WM.







