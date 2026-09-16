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Joshua Kimmich Germany 2026Getty
Marko Brkic

Ende der Dauer-Diskussion! Jürgen Klopp legt sich bei der Kimmich-Frage fest

UEFA Nations League A
Niederlande - Deutschland
Niederlande
Deutschland

Die Personalie Joshua Kimmich sorgt rund um die deutsche Nationalmannschaft seit Jahren für die hitzigsten Debatten. Doch unter dem neuen Bundestrainer herrscht nun offenbar Klarheit: Einem Bericht zufolge hat Jürgen Klopp vor seiner ersten Kadernominierung gleich zwei richtungsweisende Entscheidungen bezüglich der Rolle des Bayern-Stars getroffen.

Wie die Bild berichtet, ist das Experiment mit Kimmich als Rechtsverteidiger des DFB-Teams, vorerst wieder beendet. Demnach soll Klopp bereits bei seinem ersten Bayern-Besuch zum Bundesligaauftakt in einem Gespräch mit Kimmich entschieden haben, den 31-Jährigen künftig wieder auf seiner Stammposition im zentralen Mittelfeld einzusetzen, die er auch im Verein bekleidet. In diesem Zuge habe er zudem beschlossen, dass Kimmich weiterhin Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bleibt.

Das Thema Kimmich als Verteidiger hatte in der Vergangenheit immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt. Der frühere Bundestrainer Julian Nagelsmann setzte Kimmich immer wieder als Rechtsverteidiger ein, auch bei der enttäuschenden WM in Nordamerika. Angeblich soll Nagelsmann Kimmich beim Großereignis im Sommer in Aussicht gestellt haben, ab dem Achtelfinale wieder im Mittelfeld aufzulaufen. Allerdings scheiterte das DFB-Team bereits eine Runde zuvor im Sechzehntelfinale im Elfmeterschießen an Paraguay.

Wer unter Klopp in der Nationalmannschaft Rechtsverteidiger sein könnte

Die Rechtsverteidiger-Position ist im deutschen Team schon seit Längerem eine Problemzone. Nun muss erneut eine Lösung her. Als Kandidaten für die erste Länderspielpause Ende September bis Anfang Oktober werden Namen wie Elias Baum (Eintracht Frankfurt), Ridle Baku (RB Leipzig) oder auch gelernte Mittelfeldspieler gehandelt, die ebenfalls als Außenverteidiger agieren können. Dazu zählen Felix Keidel (SV Elversberg) und Merlin Röhl (FC Everton).

Klopp wird seinen Kader für die anstehenden vier Länderspiele gegen die Niederlande (24. September), Griechenland (27. September und 4. Oktober) sowie Serbien (1. Oktober) am Donnerstag um 10 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz am DFB-Campus in Frankfurt bekanntgeben. Bis dahin findet ihr hier Gerüchte, wer dabei ist und wer nicht.

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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