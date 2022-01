Elfenbeinküste vs. Ägypten: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung des Afrika-Cups

Der Afrika-Cup 2022 geht in die heiße Phase, im Achtelfinale trifft die Elfenbeinküste auf Ägypten. Anpfiff der Partie ist am Mittwoch, 26. Januar 2022, um 17.00 Uhr im Japoma Stadium in Douala (Kamerun). GOAL erklärt im nachfolgenden Text, wo die Partie im TV läuft, welche LIVE-STREAMS abrufbar sind und wo Ihr Highlights sowie einen LIVE-TICKER finden könnt.

Als souveräner Spitzenreiter setzte sich die Elfenbeinküste in Gruppe E durch, nach drei Partien hatte die Elf um Ajax-Angreifer Sebastien Haller sieben Zähler auf dem Konto. So wurde unter anderem Titelverteidiger Algerien mit einem 3:1-Erfolg am dritten Vorrundenspieltag aus dem Turnier gekickt. Einzig gegen Außenseiter Sierra Leone reichte es nur zu einem 2:2. Nun wartet einer der Mitfavoriten auf die Ivorer.

Denn die ägyptische Nationalmannschaft um Liverpool-Star Mohamed Salah steigerte sich im Verlauf der Gruppenphase und sicherte sich dank zweier 1:0-Erfolge über Guinea-Bissau und den Sudan das Ticket für die Runde der letzten 16. Und der kommende Gegner liegt den Nordafrikanern - in neun Partien, die beim Kontinentalturnier zwischen den beiden Teams ausgetragen wurden, gelangen den Ägyptern acht Siege bei nur einer Niederlage. Zuletzt trafen beide Mannschaften im Halbfinale 2008 aufeinander, damals gelang ein 4:1-Sieg über Didier Drogba und Co.

Setzt sich Ägypten oder die Elfenbeinküste in einem vielversprechenden Achtelfinale durch? Eine Entscheidung fällt am Mittwochabend - und so seid Ihr live dabei.

Elfenbeinküste vs. Ägypten: Läuft das Afrika-Cup-Achtelfinale im Free-TV?

Die Übertragung von Fußballspielen im Free-TV hat mittlerweile absoluten Seltenheitswert. Nahezu für alle Wettbewerbe ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei einem Streamingdienst wie DAZN oder einem Pay-TV-Sender notwendig. Eine Ausnahme bilden beispielsweise die Relegationsspiele der 1. und 2. Bundesliga, die von Sat.1 im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden.

Für den Afrika-Cup gilt das jedoch nicht. Wer Spiele des Kontinentalturniers live und in voller Länge sehen möchte, wird um ein Abo nicht herumkommen. Doch welcher Anbieter ist Euer Anlaufpunkt? Das erklärt Euch GOAL in weiteren Textverlauf.

Elfenbeinküste vs. Ägypten: Läuft der Afrika-Cup bei Sky, DAZN oder einem anderen Anbieter?

Pay-TV-Sender Sky ist vor allem für die Übertragung der englischen Premier League sowie der Samstagsspiele der Bundesliga verantwortlich. DAZN zeigt internationale Meisterschaften wie die spanische La Liga, die italienische Serie A und nahezu alle Champions-League-Duelle sowie ausgewählte Bundesliga-Partien.

Doch die Rechte am Afrika-Cup hält keines der beiden Unternehmen, diese liegen bei Sportdigital Fußball. Jedoch gibt es auch zwei Möglichkeiten, ohne Sportdigital-Fußball-Abo die Spiele zu sehen - doch dazu später mehr.

Mit einem Sportdigital-Abonnement habt Ihr Zugriff auf diverse LIVE-STREAMS zu internationalen Wettbewerben. Neben dem Afrika-Cup hält das Unternehmen beispielsweise auch die Rechte an der niederländischen Eredivisie, die portugiesische Liga NOS oder auch die englische Championship.

Um Zugang zu erhalten, bieten sich Euch verschiedene Möglichkeiten. Zunächst könnt Ihr das Angebot eine Woche lang kostenlos testen. Darüber hinaus habt Ihr die Wahl zwischen einem Tages-Pass für 2,99 Euro, dem Monats-Pass für 4,99 Euro pro Monat oder dem Jahres-Pass für 44,99 Euro jährlich.

Elfenbeinküste vs. Ägypten: Das Afrika-Cup-Achtelfinale im LIVE-STREAM auf DAZN und OneFootball

Dank einer Kooperation mit DAZN ist der LIVE-STREAM von Sportdigital Fußball auch über die Plattform abrufbar. Solltet Ihr bereits ein Abo beim Streamingdienst haben, könnt Ihr Euch also ganz bequem einloggen und die Partie zwischen der Elfenbeinküste und Ägypten live sehen. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo, empfiehlt es sich, sich vor dem 1. Februar 2022 zu registrieren.

Denn ab diesem Datum erhöht das Unternehmen für Neukunden und wiederkehrende Abonnenten seine Preise. Der monatliche Beitrag inklusive flexibler Kündigungsmöglichkeit steigt auf 29,99 Euro, das Jahresabo ist für 274,99 Euro oder 24,99 Euro pro Monat zu haben. Habt Ihr Euch registriert, ruft Ihr den LIVE-STREAM auf einem Endgerät Eurer Wahl auf - Ihr braucht lediglich eine stabile Internetverbindung. Darüber hinaus stellt Euch auch das Portal OneFootball einen kostenfreien LIVE-STREAM zur Verfügung.

Elfenbeinküste vs. Ägypten: Highlights und LIVE-TICKER zum Afrika-Cup-Achtelfinale

Könnt Ihr das Spiel nicht live in voller Länge sehen, wollt die Highlights aber keinesfalls verpassen, dann werft nach Abpfiff einen Blick auf DAZN, YouTube oder OneFootball. Dort findet Ihr die kurzen Clips und könnt die wichtigsten Szenen der Partie ansehen.

Wollt Ihr während der Partie auf dem Laufenden bleiben, schaut im LIVE-TICKER von GOAL vorbei. Nahezu in Echtzeit aktualisieren wir den Ticker und informieren Euch über Tore, Großchancen und Platzverweise.

Elfenbeinküste vs. Ägypten: Die Übertragung des Afrika-Cup-Achtelfinals in der Übersicht

Elfenbeinküste vs. Ägypten: Die Aufstellungen

