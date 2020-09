Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Ajdin Hrustic im Anflug auf die SGE, Bangen um Filip Kostic

Filip Kostic verletzt sich beim Sieg von Eintracht Frankfurt in der Hauptstadt und mit Ajdin Hrustic soll alles klar sein. Alle News zur SGE heute.

Erster Saisonsieg für : Die SGE ließ dem durchwachsenen 1:1 gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld am zweiten Spieltag der einen 3:1-Auswärtssieg in Berlin folgen.

Gegen zeigte die Elf von Trainer Adi Hütter im Olympiastadion eine bärenstarke Vorstellung und lag bereits zur Halbzeit komfortabel in Front. Damit ist Frankfurt zunächst einmal Tabellenführer.

Außerdem: Mit Ajdin Hrustic soll der nächste Neuzugang bei den Hessen bereits in den Startlöchern stehen.

Die SGE am Samstag. In diesem Artikel gibt es alle News und Gerüchte zu Eintracht Frankfurt heute.

Eintracht Frankfurt vor Transfer von Ajdin Hrustic (FC Groningen)

Eintracht Frankfurt steht laut übereinstimmender Medienberichte kurz vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Ajdin Hrustic. Der kicker und die Bild melden, die SGE-Verantwortlichen hätten sich mit Hrustics Klub FC Groningen auf eine Ablöse in Höhe von rund einer Million Euro für den 24-Jährigen verständigt.

Anfang der Woche soll der Deal nun perfekt gemacht werden. Dann soll Hrustic in Frankfurt den Medizincheck absolvieren und anschließend sein Arbeitspapier bei der SGE unterzeichnen.



Der australische Nationalspieler war zuletzt auch beim im Gespräch. In kennt er sich durchaus aus, denn von 2012 bis 2014 spielte Hrustic in der Jugend von Schalke 04.

Beim FC Groningen steht der Flügelspieler noch bis 2021 unter Vertrag.

Eintracht Frankfurt triumphiert nach starker Leistung bei Hertha BSC

Eintracht Frankfurt ist mit einem bärenstarken Auftritt und dem ersten Saisonsieg für eine Nacht an die Tabellenspitze der Bundesliga gestürmt. Die äußerst disziplinierte Elf von Trainer Adi Hütter gewann bei Hertha BSC völlig verdient mit 3:1 (2:0).

Andre Silva (30./Foulelfmeter), Bas Dost (36.) und Sebastian Rode (71.) trafen für die Gäste, Martin Hintereggers Eigentor (77.) ließ Hertha nochmals hoffen.

Eintracht Frankfurt: Filip Kostic verletzt sich gegen die Hertha

Eintracht Frankfurt hat den Auswärtssieg bei Hertha BSC mit einer Blessur von Linksaußen Filip Kostic bezahlt. Der Offensivspieler verletzte sich bereits früh in der Partie während eines Zweikampfs mit Berlins Abwehrspieler Jordan Torunarigha am rechten Knie. Nach 15 Minuten hatte der humpelnde Kostic anschließend Feierabend.

Während am Freitagabend noch eine vorsichtige Etwarnung von der SGE kam – es sei keine schwere Bänderverletzung -, wartet SGE-Trainer Adi Hütter auf die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung, die endgültig Aufklärung über die schwere der Verletzung geben sollen.



"Ich hoffe, dass mit den Bändern alles ok ist. Jetzt müssen wir einfach abwarten, was bei den Bildern rauskommt", so Adi Hütter wenige Minuten nach Spielschluss.

Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode trifft gegen Hertha BSC mit Ansage

Zum 3:1-Sieg gegen Hertha BSC steuerte Sebastian Rode den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 für die Hessen bei. Der ehemalige Dortmunder netzte per Linksschuss – und das war kein Zufall, wie Mannschaftskamerad Bas Dost anschließend verriet.

Dost sagte über Rodes sehenswerten Schlenzer: "Seppl hat viel geübt in dieser Woche beim Lattenschießen, auch mit links. Das kommt also nicht von Ungefähr. Geil, oder?! Weiter so!"

Eintracht Frankfurt - Martin Hinteregger zu Davies Selke: "Was bist du eigentlich für einer!?"

Martin Hinteregger (28) von Eintracht Frankfurt hat gegen Werder Bremens Stürmer Davie Selke ausgeteilt.

"Davie Selke ist ein Spieler, gegen den ich gerne spiele, weil ich weiß, ich bin besser. Das spornt mich noch mal mehr an", sagte Hinteregger im Podcast Eintracht vom Main . "Gegen so einen spielt man auch gerne, um ihm zu zeigen: 'Hey, was bist du eigentlich für einer!?'"

Zum nächsten Duell zwischen Hinteregger und Selke kommt es am 31. Oktober, wenn Bremen in Frankfurt zu Gast ist. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen den beiden ging im Juni mit 3:0 an Hintereggers Eintracht.

