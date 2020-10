Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Younes im Anflug, Durm nach Italien?

Amin Younes wechselt wohl zur Frankfurter Eintracht, Erik Durm und Danny da Costa stehen hingegen vor einem Abschied. Alle News zur SGE heute.

ist mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien in die neue Bundesligasaison gestartet. Am vergangenen Wochenende bezwangen die Adlerträger die ambitionierte Hertha aus Berlin mit 3:1. Am Samstag müssen die Hessen gegen formstarke Hoffenheimer ran. Dabei droht Frankfurt ein Spiel vor leeren Rängen.

In den letzten Tagen des geöffneten Transferfensters ist die SGE durchaus aktiv. Nach Ajdin Hrustic soll auch Napoli-Profi Amin Younes den Weg in die Mainmetropole finden.

Die beiden Außenverteidiger Erik Durm und Danny da Costa werden hingegen jeweils mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Durm soll ein Angebot des italienischen Erstligisten Parma Calcio vorliegen, da Costa zieht es offenbar zum .

Mehr Teams

Die SGE am Freitag. In diesem Artikel gibt es alle News und Gerüchte zu Eintracht Frankfurt heute.

Eintracht Frankfurt: Erik Durm nach ?

Erik Durm könnte Eintracht Frankfurt kurz vor Ende der Transferperiode noch verlassen. Wie der italienische Journalist Gianluca Di Marzio berichtet, hat Parma Calcio Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen Dortmunders.

Im Raum steht ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro. Durms Vertrag bei der SGE ist noch bis 2023 gültig, in der vergangenen Saison kam er unter Trainer Adi Hütter auf 15 Pflichtspieleinsätze.

Bild: www.eintracht.de

Eintracht Frankfurt: Amin Younes soll für zwei Jahre kommen

Amin Younes von der steht vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Nach Informationen der Bild-Zeitung haben sich die SGE-Verantwortlichen mit dem italienischen Spitzenklub auf eine zweijährige Leihe des einstigen Nationalspielers geeinigt.

Younes war im Sommer 2018 von Amsterdam zu den Partenopei gewechselt, konnte sich aber nie gänzlich durchsetzen. Nach zwei Spielzeiten standen 27 Pflichtspieleinsätze für den gebürtigen Düsseldorfer zu Buche.

Bild: Getty Images

Eintracht Frankfurt: Abgang von Danny da Costa rückt näher

Bundesligist Schalke 04 steht offenbar vor einer Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Rechtsverteidiger Danny da Costa. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Demnach sollen beide Klubs schon miteinander in Kontakt stehen und Verhandlungen führen. Der 27-Jährige könnte per Leihe, die eine Kaufoption enthält, zu den Königsblauen wechseln.

Bild: Getty Images

Eine Zukunft bei der Eintracht scheint für da Costa ausgeschlossen. Wie das Blatt weiter berichtet, will der Rechtsverteidiger unbedingt den Verein verlassen, da er unter Trainer Adi Hütter keine Chance auf Einätze mehr sieht.

Eintracht Frankfurt droht Geisterspiel gegen Hoffenheim

🔍🤓 Gegnercheck: @tsghoffenheim

Viele Ideen und eine Blickrichtung. Die Hoffenheimer legten einen guten Saisonstart hin und treffen als Tabellenführer auf unsere Eintracht. Mehr zum Gegner ⬇️#SGE #SGETSGhttps://t.co/ndKKeoPhoS — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 2, 2020

Eintracht Frankfurt droht gegen Tabellenführer TSG Hoffenheim am Samstag ein Geisterspiel. Laut Robert Koch-Institut (RKI) hat die sogenannte Inzidenz (Corona-Neuinfektionen der vergangenen 7 Tage pro 100.000 Einwohner) den kritischen Wert von 35,0 deutlich überschritten, am Freitag um 0.00 Uhr lag die Zahl bei 42,0. Am Tag zuvor hatte der Wert noch 25,6 betragen.

Normalerweise wären am Samstag maximal 8000 Zuschauer in Frankfurt zugelassen. Auch in Bremen war der kritische Wert überschritten worden, nach Entscheidung des Senats muss Werder die Partie gegen Arminia Bielefeld ohne Fans austragen.

Quelle: SID

Eintracht Frankfurts Ajdin Hrustic: Leroy Sanes Kumpel will die aufmischen

Seit einer gemeinsamen Zeit in der Jugend bei Schalke sind Ajdin Hrustic und Leroy Sane gute Freunde. Nun treffen beide in der Bundesliga aufeinander.

Bild: Goal/Getty

Eintracht Frankfurt, alle News und Gerüchte: Die nächsten Spiele des Bundesligisten