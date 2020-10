Eintracht Frankfurts Neuzugang Ajdin Hrustic: Leroy Sanes Kumpel will die Bundesliga aufmischen

Seit einer gemeinsamen Zeit in der Jugend bei Schalke sind Ajdin Hrustic und Leroy Sane gute Freunde. Nun treffen beide in der Bundesliga aufeinander.

Natürlich ging es bei Ajdin Hrustics Vorstellung als Neuzugang von auch um seinen Kumpel Leroy Sane, der seit diesem Sommer ebenfalls wieder in der auf Torejagd geht.

"Leroy ist ein Freund von mir. Wir haben uns in der Jugend vom FC Schalke kennengelernt und uns gegenseitig Deutsch beziehungsweise Englisch beigebracht", erzählte der australische Nationalspieler mit bosnischen Wurzeln auf Nachfrage. "Wir haben noch heute regelmäßig Kontakt."

In Zukunft werden sich die Wege der beiden auch sportlich im deutschen Oberhaus wieder des Öfteren kreuzen. "Mit Ajdin begrüßen wir einen variablen und zielstrebigen Mittelfeldspieler, der unsere Möglichkeiten auf den Außenbahnen und im Zentrum erweitert", freute sich Sportvorstand Fredi Bobic über den Neuankömmling vom FC Groningen.

Die SGE beschrieb Hrustic zudem als Spieler, "der sowohl sportlich als auch privat durch eine große Vielfalt besticht". Die Eintracht spielt damit auf seinen bisherigen Werdegang an.

Für den Traum vom Fußballprofi: Familie Hrustic verlässt

Im Alter von zwölf Jahren siedelte Hrustic mit seiner Familie von der australischen Metropole Melbourne nach über. Dort sollte der Sohn einer rumänischen Mutter und eines bosnischen Vaters bei Nottingham Forest der großen Karriere als Fußballer nachjagen. Das Vorhaben lief jedoch nicht wie geplant, falsche Versprechungen brachten die Familie in Geldnöte.

Ohne seine Familie ging der Jugendliche ein Jahr später nach Österreich, um seine Entwicklung bei voranzutreiben. Doch nach zwölf Monaten war auch in Österreich Schluss und über mehrere Probetrainings in landete er beim . "Der Verein hat der Familie eine Wohnung besorgt, seine Mutter hat dort Arbeit gefunden", verriet der Wiener Fußballtrainer Ante Gale, der Hrustic damals unter seinen Fittichen hatte, vor einigen Jahren bei Goal und SPOX.

Dort lernte Hrustic Sane kennen und auch sportlich lief es deutlich besser. Mit dem heutigen Bayern-Star spielte er gemeinsam in der U17, neben dem Platz entstand eine enge Freundschaft. Die beiden gingen auf die gleiche Schule und "verbrachten den ganzen Tag miteinander", wie er das Verhältnis später beschrieb.



Zumindest sportlich sollten sich die Wege der Kumpels in Richtung Herrenbereich trennen. Während Sane bei den Königsblauen den Durchbruch zu den Profis schaffte, ging es für Hrustic ab 2014 beim FC Groningen in den Niederlanden weiter. Dort nahm er in den letzten Jahren eine gute Entwicklung, im April 2017 feierte er sein Debüt in der .

Während es 2016/17 noch fünf Einsätze in der ersten Liga waren, steigerte er sich in den letzten drei Spielzeiten über zweimal je 18 Einsätze auf 25 in der Vorsaison, in denen ihm drei Treffer und drei Vorlagen gelangen. In 25 von 26 möglichen Spielen stand der schussgewaltige Linksfuß vor Saisonabbruch aufgrund der Corona-Pandemie damit auf dem Platz.

Eintracht Frankfurt sieht Ajdin Hrustic "längst nicht am Ende seiner Entwicklung"

"Ajdin überzeugt seit drei Jahren mit konstanten Leistungen in der niederländischen Liga und ist mit 24 Jahren längst nicht am Ende seiner Entwicklung. Wir sind überzeugt, dass Ajdin mit seiner internationalen Vita, Flexibilität und seinen technischen Fähigkeiten sehr gut zur Eintracht passt", sieht Bobic beim dreifachen Nationalspieler aus Down Under noch Entwicklungspotenzial.

Hrustic selbst bezeichnete die Eintracht bei seiner Präsentation als "den Klub, wo ich sein will". Vor allem die Gespräche mit Trainer Adi Hütter hätten ihn von dem Schritt überzeugt. "Im Profußball hat man immer Konkurrenz. Ich scheue den Konkurrenzkampf nicht – im Gegenteil, mir gefällt das. Ich arbeite gerne für meinen Platz, und das möchte ich hier tun", zeigte sich der 24-Jährige bescheiden.

Dieser Platz soll am liebsten in der Zentrale sein, doch letztlich spiele er dort, "wo mich der Trainer aufstellt". Wenn es sein muss auch direkt gegen seinen Kumpel Sane.