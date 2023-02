Eintracht Frankfurt vs. Napoli nicht auf DAZN: Überträgt nur Amazon das Spiel?

Im Champions-League-Achtelfinale trifft Eintracht Frankfurt auf Napoli, das Spiel läuft aber nicht auf DAZN. Überträgt nur Amazon?

Die K.-o.-Runde der UEFA Champions League läuft, der zweite Block der Achtelfinal-Hinspiele steht uns in dieser Woche bevor. Als einer von vier Bundesligisten ist Eintracht Frankfurt noch im Rennen und bekommt es in der Runde der letzten 16 mit der SSC Napoli zu tun. Anpfiff ist am heutigen Dienstag, 21. Februar 2023, um 21 Uhr im Deutsche Bank Park. Anders als viele CL-Partien läuft das Spiel aber nicht auf DAZN. Überträgt nur Amazon?

Die K.-o.-Runde der Champions League live auf DAZN verfolgen: Jetzt anmelden!

Mit einem zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 2:0-Erfolg über Bremen feierte Eintracht Frankfurt eine erfolgreiche Generalprobe vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen die SSC Napoli. Schon früh in der Partie sorgte ein Eigentor von Werder-Kapitän Marco Friedl für die SGE-Führung (7.), kurz nach Wiederanpfiff stellte Angreifer Randal Kolo Muani die Weichen endgültig auf Sieg.

Aber auch Serie-A-Tabellenführer Napoli überzeugte am vergangenen Wochenende in der Liga, hatte mit Kellerkind US Sassuolo keine Mühe und gewann ebenfalls 2:0. Für die Treffer sorgten mal wieder die bockstarken Stürmer Khvicha Kvaratskhelia und Victor Osimhen. Beide dürften auch gegen die Eintracht eine Schlüsselrolle einnehmen und die Fixpunkte im Angriffsspiel der Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti sein.

Das Hinspiel von Eintracht Frankfurt im Champions-League-Achtelfinale gegen die SSC Napoli läuft nicht auf DAZN. Überträgt heute nur Amazon Prime?

Eintracht Frankfurt vs. Napoli nicht auf DAZN: Überträgt nur Amazon? Die Übersicht zur Partie

Paarung: Eintracht Frankfurt vs. SSC Napoli

Wettbewerb: Champions League, Achtelfinale (Hinspiel)

Anpfiff: 21. Februar 2023 (heute), 21 Uhr

Austragungsort: Deutsche Bank Park (Frankfurt)

Schiedsrichter: Artur Soares Dias (Portugal)

Eintracht Frankfurt vs. Napoli nicht auf DAZN: Läuft die Champions League bei DAZN oder Amazon?

Sowohl DAZN als auch Amazon mit seinem Streamingdienst Prime Video halten Rechte an der Live-Übertragung der Champions League.

Zwar läuft ein Großteil der Partien exklusiv bei DAZN, pro Spielwoche wird aber eine Partie am Dienstagabend live von Amazon gezeigt.

Eintracht Frankfurt vs. Napoli nicht auf DAZN: Amazon überträgt Achtelfinal-Hinspiel der Champions League

Wie stellt SGE-Coach Oliver Glasner seine Mannschaft gegen Napoli auf? Und geht die bislang so erfolgreiche Reise durch Europa weiter?

Antworten erhaltet Ihr heute Abend bei Amazon, der Streamingdienst des Versandriesen überträgt live. Die Vorberichterstattung startet um 20 Uhr.

Eintracht Frankfurt vs. Napoli nicht auf DAZN: Champions-League-Achtelfinale im LIVE STREAM bei Amazon

Zugang zum LIVE-STREAM von Amazon erhaltet Ihr mit einem Prime-Abonnement. Dieses ist für 8,99 Euro im Monatsabo bzw. 89,99 Euro im Jahresabo zu haben. Abrufbar ist der STREAM im Anschluss über Webbrowser, App, Spielekonsole oder auch den Fire-TV-Stick.

Kommentiert wird die Partie übrigens von Jonas Friedrich und Ex-Profi Benedikt Höwedes. Als Moderator führt Sebastian Hellmann gemeinsam mit Patrick Owomoyela, Kim Kulig und Matthias Sammer durch den Abend.

Eintracht Frankfurt vs. Napoli nicht auf DAZN: Amazon überträgt im LIVE STREAM - alle Achtelfinal-Hinspiele im Überblick

Eintracht Frankfurt vs. Napoli nicht auf DAZN: Amazon zeigt CL-Achtelfinale – Highlights und LIVE TICKER

Eine kurze Zusammenfassung zur Begegnung ist im Anschluss an die Partie ebenfalls bei Amazon zu finden. Auch bei DAZN könnt Ihr auf die Clips zugreifen, zudem ist dies auch beim ZDF-Sportstudio möglich.

Ein verlässlicher LIVE-TICKER wird Euch zudem von GOAL zur Verfügung gestellt. Dort halten wir Euch nahezu in Echtzeit über das Spielgeschehen informiert.

Eintracht Frankfurt vs. Napoli nicht auf DAZN: Amazon zeigt live - die Übersicht zur Übertragung