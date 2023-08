Eintracht Frankfurt vs. Levski Sofia: TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der Conference League heute

Eintracht Frankfurt trifft heute auf Levski Sofia. Die Übertragung der Conference League im TV und LIVE-STREAM.

Für Eintracht Frankfurt steht das entscheidende Spiel in den Playoffs zur Conference League an. Nach dem 1:1 im Hinspiel will die Elf von Trainer Dino Toppmöller im heimischen Deutsche Bank Park den Einzug in die Gruppenphase perfekt machen.

Die zweite Begegnung zwischen dem Bundesligisten und dem bulgarischen Vertreter steigt am heutigen Donnerstag, 31. August 2023, um 20.30 Uhr.

Eintracht Frankfurt gegen Levski Sofia heute live - wo wird die Conference League im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Eintracht Frankfurt - Levski Sofia live im TV und STREAM: Wann ist Anstoß?

Paarung Eintracht Frankfurt vs. Levski Sofia Wettbewerb Conference League, Playoffs Datum 31. August 2023 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Deutsche Bank Park (Frankfurt)

Eintracht Frankfurt gegen Levski Sofia heute live im TV und STREAM: Die Sender

Eintracht Frankfurt - Levski Sofia heute im TV und LIVE-STREAM: Team-News und Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: News

Zwei Mal in Folge reichte es für die SGE nur zum einem Remis. Sowohl im Playoff-Hinspiel gegen Sofia als auch am 2. Bundesliga-Spieltag gegen Mainz 05 stand nach Abpfiff ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Während in Bulgarien noch der angeblich von PSG umworbene Randal Kolo Muani traf, erzielte gegen Mainz Omar Marmoush den späten Ausgleich.

"Am Ende sind wir auf dem Zahnfleisch gegangen. Es spricht für die Moral der Jungs, dass wir keine Torchance zugelassen haben. In Unterzahl", so ein nicht unzufriedene Toppmöller im Anschluss an die Partie.

Aufstellung von Eintracht Frankfurt

Kurz nach der Verkündung der SGE-Startelf findet Ihr diese hier.

Levski Sofia: News

Durch den späten Ausgleich des Brasilianers Ronaldo im Hinspiel hat Levski Sofia nach wie vor alle Chancen auf das Erreichen der Conference-League-Gruppenphase. Zuvor setzte man sich in der Quali bereits gegen FC Shkupi und Hapoel Be'er Sheva durch.

In der heimischen efbet Liga rangiert Levski Sofia nach fünf absolvierten Partien mit neun Punkten auf dem achten Tabellenplatz, hat aber auch mindestens ein Spiel weniger als die Konkurrenz absolviert. Die letzte Niederlage datiert vom 6. August (1:2 gegen Plovdiv), seitdem ist man in vier Partien ungeschlagen geblieben.

Aufstellung von Levski Sofia

Sobald die Aufstellung von Levski Sofia fix ist, fügen wir sie an dieser Stelle ein.

Eintracht Frankfurt gegen Levski Sofia heute im TV und LIVE-STREAM: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 1 Siege Frankfurt 0 Unentschieden 1 Siege Sofia 0 Letztes Spiel Levski Sofia - Eintracht Frankfurt 1:1 (Conference-League-Playoffs, 24. August 2023)

Eintracht Frankfurt gegen Levski Sofia heute live im STREAM und TV: Nützliche Links