Eintracht Braunschweig vs. SpVgg Unterhaching: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier läuft die 3. Liga heute live

Absoluter Kracher in der 3. Liga! Tabellenführer Unterhaching empfängt Verfolger Braunschweig zum Duell. Goal erklärt, wo das Spiel übertragen wird.

Der 12. Spieltag der bringt ein Highlight für jeden Fußball-Fan mit sich. Spitzenreiter SpVgg Unterhaching will beim Auswärtsspiel gegen Verfolger Eintracht Braunschweig die Tabellenführung behaupten. Anpfiff ist im Eintracht-Stadion heute Nachmittag (Samstag) um 14 Uhr.

Nach elf absolvierten Partien thront die Spielvereinigung mit 22 Punkten auf Platz eins. Nur zwei Punkte dahinter rangiert allerdings Braunschweig, das mit einem Sieg am bayerischen Traditionsklub vorbeiziehen könnte.

Der lachende Dritte im Kampf um die Tabellenführung könnte nach diesem Spieltag jedoch auch der Hallesche FC sein, der mit 21 Punkten zwischen Haching und Braunschweig steht.

Alle Informationen zur Übertragung von Braunschweig gegen Unterhaching gibt es in diesem Artikel! Kurz vor Spielbeginn könnt Ihr zudem die Aufstellungen nachlesen.

Eintracht Braunschweig vs. SpVgg Unterhaching: Die Daten zur Partie der 3. Liga

Duell Eintracht Braunschweig vs. SpVgg Unterhaching Datum Sa., 19. Oktober 2019 | 14 Uhr Ort Eintracht-Stadion, Braunschweig Zuschauer 25.000 Plätze

Eintracht Braunschweig vs. SpVgg Unterhaching: Wird das Top-Duell der 3. Liga heute live im TV übertragen?

Viele Fans der 3. Liga werden hoffen, den heutigen Kracher live im Free-TV verfolgen zu können. Doch ist das überhaupt möglich? Goal klärt auf.

Wird Eintracht Braunschweig gegen SpVgg Unterhaching live im Free-TV übertragen?

Die regionalen Sender der ARD haben in dieser Spielzeit mehrere Partien live im Programm. Eintracht Braunschweig gegen Unterhaching ist allerdings keine davon. Kein Free-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte an dem Spiel gesichert.

Im Bayerischen Rundfunk (BR) läuft stattdessen das Parallelspiel 1860 München gegen KFC Uerdingen, während im Norddeutschen Rundfunk (NDR) 1. FC Magdeburg gegen Hansa Rostock live gezeigt wird.

MagentaSport zeigt Eintracht Braunschweig gegen SpVgg Unterhaching live im Pay-TV - wie wird der Sender empfangen?

MagentaSport, der hauseigene Kanal der Telekom, konnte sich das größte Rechtepaket an der 3. Liga in dieser Saison sichern. Beim Pay-TV-Sender laufen sämtliche Spiele der 38 Spieltage in der Einzelschaltung und in der Konferenz. Somit wird auch Braunschweig gegen Unterhaching live bei MagentaSport übertragen.

Die Übertragung startet bereits 15 Minuten vor Anpfiff der Begegnung - also um 13.45 Uhr am Samstag. Wer keinen Vorbericht und kein Interview am Spielfeldrand verpassen möchte, sollte frühzeitig einschalten.

Die Sender von MagentaSport sind allerdings verschlüsselt. Wer sie freischalten möchte, braucht ein Abonnement oder einen Vertrag mit der Telekom. Ein Jahr lang haben Telekom-Kunden nämlich die Möglichkeit, MagentaSport kostenlos zu empfangen. Anschließend werden 4,95 Euro monatlich fällig.

Wer keinen Vertrag mit der Telekom besitzt, muss für MagentaSport monatlich 16,95 Euro im Monatsabo zahlen oder monatlich 9,95 Euro im Jahresabo.

Die vollständigen Details und Konditionen zu den verschiedenen Paketen findet Ihr auf der offiziellen Webseite von MagentaSport. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

Eintracht Braunschweig vs. SpVgg Unterhaching: Das Spitzenspiel der 3. Liga heute im LIVE-STREAM schauen - wie funktioniert das?

Braunschweig gegen Unterhaching wird heute Nachmittag nicht nur im Pay-TV gezeigt, das Spitzenspiel läuft auch im Internet via LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de. Der Sender der Telekom stellt sein Programm nämlich mit allen Einzelspielen und der Konferenz auch im Netz zur Verfügung.

So könnt Ihr heute Nachmittag auch unterwegs mit Euren mobilen Geräten das Duell live verfolgen. Beginn der Übertragung ist simultan wie im Fernsehen um 13.45 Uhr. Ihr findet den LIVE-STREAM direkt unter diesem Link.

Jedoch muss auch für das Streaming-Angebot von MagentaSport ein Abonnement abgeschlossen werden. Hier gelten dieselben Konditionen wie für die Freischaltung der TV-Kanäle. Alle Details dazu findet Ihr im obigen Abschnitt oder auf der offiziellen MagentaSport-Webseite.

Eintracht Braunschweig vs. SpVgg Unterhaching heute live: Die Aufstellungen

Mit dieser Aufstellung geht Eintracht Braunschweig in die Partie:

Trainer Christian Flüthmann wechselt bei Eintracht Braunschweig heute zweimal.

Gegenüber dem 0:2 bei Bayern II rücken Feigenspan und Proschwitz für Schwenk und Ademi neu in die Mannschaft.

Fejzic - Kessel, Ziegele, Becker, Kijewski - Kammerbauer, Wiebe, Kobylanski - Bär, Feigenspan, Proschwitz

Die Aufstellung der SpVgg Unterhaching:

Unterhachings Trainer Claus Schromm nimmt im Vergleich zum 3:4 gegen im Bayrischen Pokal letzten Freitag gleich sechs Änderungen vor.

So stehen Mantl, Müller, Hufnagel, Dombrowka, Schröter und Stroh-Engel neu in der Startelf des Tabellenführers.

Mantl - Schwabl, Winkler, Greger, Grauschopf - Müller, Heinrich, Hufnagel, Dombrowka - Schröter, Stroh-Engel

Eintracht Braunschweig vs. SpVgg Unterhaching: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer kein Geld zahlen will, um Braunschweig gegen Unterhaching live verfolgen zu können, ist bei Goal genau richtig. Hier bekommt Ihr einen LIVE-TICKER zum Spiel und werdet über die 90 Minuten im Eintracht-Stadion bestens informiert.

Alle wichtigen Szenen werden Euch dort ausführlich beschrieben. Zudem bekommt Ihr einige interessante Zahlen und Statistiken an die Hand. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-TICKER von Goal!