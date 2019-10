1860 München vs. KFC Uerdingen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

Kellerduell in der 3. Liga! Die Münchner Löwen bekommen es mit Kevin Großkreutz und dem KFC Uerdingen zu tun. Goal erklärt, wo das Spiel live läuft.

Nach elf gespielten Spieltagen stehen sowohl der TSV als auch KFC Uerdingen nur unmittelbar vor einem Abstiegsplatz in der . Im direkten Duell wollen nun beide Teams raus aus dem Tabellenkeller. Anstoß ist heute Nachmittag (Samstag) im Stadion an der Grünwalder Straße um 14 Uhr.

Während die Löwen noch drei Punkte und drei Plätze vor der Abstiegszone rangieren, beträgt der Abstand von Uerdingen zum ersten Abstiegsplatz lediglich zwei Zähler und einen Platz. Der neue Manager Stefan Effenberg soll nun jedoch die Trendwende bescheren.

Unter der Woche sorgte auch ein Ex-Spieler der Münchner für Schlagzeilen. Der ehemalige Löwen-Profi Berkant Göktan gestand gegenüber Sport1, dass er immer wieder alkoholisiert ins Training kam. Lest hier seine ganze Geschichte!

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung von 1860 München gegen KFC Uerdingen. Außerdem könnt Ihr hier die Aufstellungen nachlesen, sobald sie offiziell bekanntgegeben wurden.

1860 München vs. KFC Uerdingen: Das Spiel der 3. Liga im Überblick

Duell 1860 München vs. KFC Uerdingen Datum Sa., 19. Oktober 2019 | 14 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße, München Zuschauer 21.272 Plätze

1860 München vs. KFC Uerdingen: Wird die Partie der 3. Liga heute live im TV übertragen?

Die Übertragungsrechte in der 3. Liga sind nicht so einfach zu durchschauen. Immer wieder laufen ausgewählte Spiele im Free-TV auf den Lokalsendern der ARD , andere laufen lediglich im Pay-TV auf MagentaSport . Wie es bei 1860 gegen Uerdingen aussieht, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

Wird 1860 München gegen KFC Uerdingen heute live im Free-TV gezeigt?

Gute Nachricht für alle Fans der Münchner Löwen und des KFC Uerdingen: Sowohl der Bayerische Rundfunk (BR) als auch der Westdeutsche Rundfunk (WDR) zeigen die Begegnung live und in voller Länge im Free-TV.

Der WDR überträgt die Partie im Rahmen der Sendung Sport im Westen live , der BR zeigt das Spiel im Blickpunkt Sport . Pünktlich um 14 Uhr starten beide Sender mit der Live-Berichterstattung aus München.

MagentaSport zeigt 1860 München gegen KFC Uerdingen live. Wie wird der Sender empfangen?

Das größte Rechtepaket an den Übertragungen der 3. Liga hat sich MagentaSport gesichert. Der hauseigene Sender der Telekom zeigt alle Partien der 38 Spieltage live in der Einzelschaltung und in der Konferenz. Somit könnt Ihr 1860 gegen Uerdingen auch live bei MagentaSport schauen.

Bereits 15 Minuten vor Anpfiff wird aus dem Grünwalder Stadion gesendet. Wer keinen Vorbericht und kein Interview verpassen möchte, sollte also schon frühzeitig einschalten.

MagentaSport ist jedoch nicht frei empfangbar. Lediglich Kunden der Telekom können ein Jahr lang gratis auf den Sender zugreifen, anschließend zahlen auch sie 4,95 Euro monatlich . Wer keinen Vertrag mit der Telekom besitzt, muss für den Sender monatlich 16,95 Euro im Monatsabo oder monatlich 9,95 Euro im Jahresabo hinblättern.

Alle weiteren Details zu den Vertragskonditionen findet Ihr auf der offiziellen Webseite von MagentaSport. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dorthin!

1860 München vs. KFC Uerdingen: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM verfolgen - wie funktioniert das?

Die drei Sender, die das Spiel heute im TV übertragen, bieten Ihr Programm auch im Internet an. Dadurch könnt Ihr auch unterwegs 1860 München gegen KFC Uerdingen im LIVE-STREAM verfolgen.

Die LIVE-STREAMS der beiden Lokalsender der ARD sind auch im Netz frei empfangbar. Sowohl im BR-Stream als auch im WDR-Stream könnt Ihr die Partie somit kostenlos verfolgen.

Das Live-Angebot von MagentaSport ist jedoch auch im Internet kostenpflichtig. Dafür könnt Ihr hier bereits 15 Minuten vor Anpfiff den Vorberichten lauschen und das Geschehen auch mit den fünf Parallelspielen in der Konferenz verfolgen.

Preise und Konditionen sind dabei mit denen für den TV-Sender identisch. Schaut dafür oben noch einmal nach oder klickt Euch auf die offizielle Webseite von MagentaSport .

1860 München vs. KFC Uerdingen: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Selbstverständlich ist auch Goal heute Nachmittag im Stadion an der Grünwalder Straße vertreten und schreibt Euch einen LIVE-TICKER zum Spiel. Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte vom Duell zwischen Sechzig und Uerdingen in Höchstgeschwindigkeit.

Neben den Schilderungen zu den wichtigsten Szenen bekommt Ihr dort auch interessante Zahlen und Statistiken an die Hand. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal !

1860 München vs. KFC Uerdingen: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von 1860 München:

Bonmann, Willsch, Weber, Steinhart, Erdmann - Rieder, Wein, Kindsvater, Owusu, Klassen - Mölders

Bank: Hiller, Gebhart, Greilinger, Dressel, Berzel, Ziereis, Paul

Mit dieser Aufstellung geht der KFC Uerdingen in die Partie:

Königshofer - Kinsombi, Kirchhoff, Lukimya, Dorda - Mborm, Matuschyk - Ibrahimaj, Bittroff, Rodriguez - Boere

Bank: Pflücke, Evina, Barry, Konrad, Maroh, Bachmeier, Osawe