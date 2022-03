In der 3. Liga kommt es am 30. Spieltag zum Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Saarbrücken. Los geht es am Samstag, 12. März, um 14 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig. In diesem Artikel erhaltet Ihr alle Infos, ob und wo die Partie live im Free-TV oder im LIVE-STREAM zu sehen ist, wie man sich die Highlights anschauen kann und wo es einen LIVE-TICKER zum brisanten Duell gibt.

Braunschweig und Saarbrücken mischen in der 3. Liga ganz oben im Aufstiegsrennen mit. Der Spitzenreiter aus Magdeburg ist zwar schon weit enteilt, aber dahinter gibt es ja auch noch einen direkten Aufstiegsrang und den Relegationsplatz. Größere Fehltritte sind jetzt verboten, wenn es mit dem Sprung in die 2. Bundesliga am Ende klappen soll.

Das Hinspiel Anfang Oktober war vom Ergebnis her eine ausgeglichene Sache: 2:2 trennten sich die beiden Teams in Saarbrücken, ein spätes Eigentor von FCS-Spieler Pius Krätschmer war der Schlusspunkt der Partie, der den Gästen einen Punkt bescherte.

Gelingt den Braunschweigern im eigenen Stadion der wichtige Heimsieg oder nimmt der FCS die drei Zähler auf die lange Rückreise mit? Das entscheidet sich am Samstag ab 14 Uhr im Eintracht-Stadion - und Ihr könnt live dabei sein.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Saarbrücken: Das Drittliga-Spiel auf einen Blick

Begegnung: Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Saarbrücken

Wettbewerb: 3. Liga, 30. Spieltag

Datum: 12. März 2022, 14 Uhr

Austragungsort: Eintracht-Stadion, Braunschweig

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Saarbrücken: Wird die 3. Liga im Free-TV gezeigt?

Die Saison biegt bereits auf die Zielgerade ein - und deswegen dürften die meisten Drittliga-Fans über die Vergabe der Senderechte in dieser Spielzeit bestens informiert sein. Doch wir erwähnen es hier noch einmal - zur Freude aller: Drei Partien pro Drittliga-Spieltag laufen im Free-TV.

Dazu gehört an diesem Wochenende erfreulicherweise auch das Spiel zwischen Braunschweig und Saarbrücken. Ein kostenpflichtiges Abo ist also nicht notwendig, um sich die 90 Minuten aus Niedersachsen vor dem TV-Gerät zu gönnen.

Verantwortlich für die Übertragungen im Free-TV sind dabei die dritten Programm der ARD. So zeigen der NDR und der SR ab 14 Uhr das Spiel aus Braunschweig. Ebenfalls live laufen zeitgleich Verl vs. Mannheim im WDR und Halle vs. Freiburg II im MDR. Diese drei Duelle gibt es live und kostenlos heute am Samstag zu sehen.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Saarbrücken: Wo läuft die 3. Liga im LIVE-STREAM?

Wo das Spiel Braunschweig vs. Saarbrücken im TV läuft, hätten wir damit geklärt. Aber wie sieht es mit einem LIVE-STREAM aus? Die Antwort ist einfach: Den gibt es natürlich auch. Auf den Webseiten der übertragenden TV-Sender, also des NDR und des SR, findet Ihr einen Link zur Mediathek, in der das aktuelle Programm dann auch im Internet übertragen wird.

Die Alternative ist Magenta Sport: Dort läuft das Spiel auch im Stream - so wie alle anderen Drittliga-Spiele auch. Der Haken an der Sache: Der Stream ist nicht kostenlos, sondern nur in Verbindung mit einem abgeschlossenen Abo abrufbar.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Saarbrücken: Die 3. Liga bei Magenta Sport im LIVE-STREAM

Wenn Ihr aber alle Drittliga-Spiele im Stream sehen wollt, dann müsst Ihr Euch bei Magenta Sport, dem Streamingdienst der Telekom, anmelden. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten bei den Abos: Habt Ihr bereits einen Telekom-Vertrag, zahlt Ihr umgerechnet 4,95 Euro pro Monat für das Jahres- oder 9,95 Euro pro Monat für das flexibel kündbare Monatsabo. Ohne einen laufenden Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo umgerechnet 9,95 Euro pro Monat, das Monatsabo 16,95 Euro.

Magenta Sport bietet Euch nach dem Abschluss des Abos aber nicht nur die 3. Liga: Auch die Basketball-Bundesliga, die Frauenfußball-Bundesliga oder die DEL sind beim Streaming-Anbieter zuhause.

Wer hochklassigen Fußball aus der Bundesliga, der 2. Liga oder der Champions League sehen möchte, der muss zu den zwei großen Anbietern wechseln: DAZN und Sky haben sich den Großteil der Rechte für diese Wettbewerbe gesichert.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Saarbrücken: Die Highlights und der LIVE-TICKER

Es gibt verschiedene Wege, um sich die Highlights der 3. Liga anzuschauen: Bei Magenta Sport gibt es sie, auf YouTube auch. Die Sportschau und DFB-TV bieten sie ebenfalls in kurzen Clips an.

Wenn Ihr während der Partie auf dem Laufenden bleiben wollt, dann legen wir Euch unseren LIVE-TICKER ans Herz. Dort bekommt Ihr alle Infos, was gerade im Eintracht-Stadion passiert.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Saarbrücken: Die Übertragung aus der 3. Liga in der Übersicht

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Saarbrücken: Die Aufstellungen der Teams

