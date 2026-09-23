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Christian Guinin

Einigung schon erzielt? David Alaba hat angeblich neuen Verein gefunden

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D. Alaba
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David Alaba hat offenbar eine Entscheidung getroffen, bei welchem Klub er künftig spielen möchte.

Wie Transfer-Journalist Fabrizio Romano verkündet, haben der Österreicher und Serie-A-Klub Udinese Calcio eine mündliche Übereinkunft über eine Zusammenarbeit getroffen. Einige letzte Details müssten jedoch noch geklärt werden.

Der Verteidiger spielte bis zuletzt für Real Madrid. Aufgrund zahlreicher Verletzungen in den vergangenen Jahren entschied sich der spanische Rekordmeister jedoch dazu, den auslaufenden mit dem Verteidiger nicht über den Sommer hinaus zu verlängern.

Seitdem ist der 34-Jährige vereinslos, wäre für einen interessierten Klub also ablösefrei. Zuletzt hieß es, dass Bundesligist Union Berlin loses Interesse zeige, darüber hinaus wurde der Österreicher auch mit dem mexikanischen Klub Club America sowie mit einer Rückkehr zu seinem Jugendverein Austria Wien in Verbindung gebracht. Auch gab es Spekulationen rund um den HSV.

Sein Vater, der gleichzeitig als Berater fungiert, machte in einem Gespräch mit der Kronen Zeitung deutlich, dass eine Zukunfts-Entscheidung unmittelbar bevorstehe: "Es hat zahlreiche Anfragen gegeben. In den USA, in Europa, überall. Es geht weiter, das weiß ich. Er wird das Ganze fortsetzen. Wie es weitergeht, wird er bald verkünden. Es geht ihm hervorragend."

Wie lange Spielte David Alaba für den FC Bayern München?

Zwischen 2008 und 2021 stand Alaba, abgesehen von einem einjährigen Leihgeschäft bei der TSG Hoffenheim, beim FC Bayern München unter Vertrag, für den er wettbewerbsübergreifend 431 Pflichtspiele absolvierte (33 Tore, 55 Assists) und unter anderem zweimal die Champions League gewann.

Im Anschluss wechselte er zu den Königlichen nach Madrid, wo er aufgrund langwieriger Verletzungssorgen gegen Ende immer seltener zum Zug kam. Dennoch holte er auch mit den Blancos zweimal den Henkelpott.

Sein letztes Klub-Pflichtspiel absolvierte Alaba im vergangenen Mai beim 4:2-Sieg Reals gegen Athletic Club. Außerdem stand er bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko für Österreich auf dem Platz.

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