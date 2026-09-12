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Rot-Weiß Oberhausen v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Falko Blöding

Ein Traumtor machte ihn schlagartig bekannt: Barca wirft wohl Auge auf BVB-Juwel

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Justin Ejodamen zählt zu den großen Nachwuchshoffnungen bei Borussia Dortmund. Sein Talent spricht sich bei Europas Schwergewichten rum.

Spaniens Meister FC Barcelona hat angeblich ein Auge auf eines der größten Talente von Borussia Dortmund geworfen. Die Sport schreibt, Mittelfeldspieler Justin Ejodamen sei "in den Fokus" der Katalanen geraten und man verfolge seine Entwicklung mit Blick auf einen möglichen Transfer in der Zukunft.

Ejodamen spielt aktuell in der U16 des BVB und gilt als sehr begabt. Vor wenigen Wochen ging das Video eines Treffers von ihm viral, als er im Dress der Schwarzgelben beim RondOm BZS Youth Trophy Cup in den Niederlanden direkt nach dem Anstoß von der Mittellinie Maß nahm und die Kugel aus großer Distanz im Kasten versenkte.

Ejodamen verfügt über eine beeindruckende Physis sowie starke Technik. Er ist im Zentrum zuhause und ein Box-to-Box-Spieler moderner Prägung. Sein großes Potenzial ist nicht nur den Barca-Scouts aufgefallen, weitere Spitzenvereine sollen sich für ihn interessieren. Genannt werden dabei die Serie-A-Klubs Juventus und AC Mailand. Konkret ist ein Abgang des Teenagers aus Dortmund indes noch nicht. Auch, weil Spieler aus der EU erst ab 16 Jahren wechseln dürfen.

Nicht nur seine Zukunft auf Klubebene wird ein Thema, auch auf Länderspielebene gibt es mehrere Optionen. Ejodamen ist für Deutschland, Nigeria und Italien spielberechtigt. Die Nase hat aktuell der italienische Verband FIGC vor: In der kommenden Woche wird er mit der U16 in Coverciano zwei Freundschaftsspiele gegen Spanien bestreiten. Auch dort werden ihn Barca-Beobachter genau unter die Lupe nehmen.

@bvb

WOW! Justin Ejodamen aus der #BVBU16 mit einem Traumtor! 😍

♬ Originalton - Borussia Dortmund

Transfers von Talenten zwischen Dortmund und Barcelona sind nicht neu, allerdings liefen sie in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig in die andere Richtung ab. So holten die Westfalen Mateu Morey (2019) und Sergio Gomez (2018) von den Blaugrana in ihre Nachwuchsabteilung.

Im vergangenen Sommer glühten die Drähte zwischen den beiden Champions-League-Teilnehmern wegen (möglicher) Deals zweier Profispieler: Karim Adeyemi heuerte für 22 Millionen Euro Ablöse beim Verein des deutschen Cheftrainers Hansi Flick an, während ein Wechsel von Hector Fort zum BVB scheiterte.

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