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imago-sport-1084860026.jpgKirchner-Media
Filippo Cataldo

Der FC Bayern nach dem 2:2 gegen Arsenal in Noten: Harry Kane kriegt die 1 - nicht nur wegen eines Passes, der wie ein Gemälde ist

Champions League
Player ratings
Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
FC Arsenal
M. Neuer
J. Stanisic
M. Kim
D. Upamecano
K. Laimer
T. Bischof
A. Pavlovic
H. Kane
S. Gnabry
I. Saibari

Auch wenn der FC Bayern München am Ende dem Druck Arsenals nicht standhalten kann und mit einem 2:2-Remis zufrieden sein muss, verdienen sich drei Offensivspieler sehr gute Noten. Luis Diaz dagegen bereitet wegen einer Verletzung Sorgen. Die Noten und Einzelkritiken der Spieler des FC Bayern gegen Arsenal.

Alphonso Davies, der den angeschlagenen Luis Diaz glänzend als Linksaußen vertrat, glich in der 35. Minute nach einem Wahnsinnspass von Harry Kane den Führungstreffer durch Eberechi Eze (28.) aus. In der zweiten Halbzeit brachte Kane die Münchner per Handelfmeter in Führung (61.). Doch die Bayern konnten dem Druck Arsenals nicht standhalten, Declan Rice gelang in der 82. Minute der Treffer zum Ausgleich.

Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht FC Bayern München vs FC Arsenal.

FC Bayern, Noten vs FC Arsenal: Manuel Neuer

Kam nach zwei verletzungsbedingt verpassten Spielen zu seinem Comeback. Beim 0:1 chancenlos, klärte zweimal in höchster Not. Wurde in der 78. Minute abgeräumt und fiel auf seine sensible Schulter, rappelte sich aber wieder auf und rettete am Ende mit einer Glanzparade gegen Timber das 2:2. Note: 2,5

imago-sport-1084855068.jpgIMAGO

FC Bayern, Noten vs FC Arsenal: Konrad Laimer

Verlor in der ersten Halbzeit alle seiner fünf Zweikämpfe und war auch der letzte Spieler, dem Eze bei seinem 1:0 davonlief (auch wenn das Tor nicht auf seine Kappe ging). Verursachte einen Freistoß, der in der 66. Minute zu einiger Unruhe im Münchner Strafraum führte. Aber: Er leitete mit seinem Pass die Aktion ein, die zum Handelfmeter für Bayern führte. Note: 4

FC Bayern, Noten vs FC Arsenal: Dayot Upamecano

Hatte gegen die stark aufspielenden Londoner deutlich mehr zu tun als gewohnt. Präsentierte sich resolut und konzentriert, kam allein in der ersten Halbzeit auf vier klärende Aktionen. Vergab in der 49. Minute per Kopf nach Serge Gnabrys Zuspiel die Chance zum 2:1, klärte hinten aber, was er klären konnte. Note: 2

FC Bayern, Noten vs FC Arsenal: Minjae Kim

Begann erneut anstelle von Jonathan Tah und lieferte erneut eine brauchbare Vorstellung ab. Gerüchte um einen Abschied sogar schon im Winter sollten sich da eigentlich erübrigen, auch wenn er nach der ersten Halbzeit auf der Bank blieb und Platz für Tah machte. Note: 3,5

FC Bayern, Noten vs FC Arsenal: Josip Stanisic

Er stand zwar auf der anderen Seite des Spielfelds, hob mit seinem Oberarm aber äußerst unglücklich das Abseits von Eze bei Arsenals 1:0 in der 25. Minute auf. Da traf ihn natürlich keine Schuld, allerdings wirkte er generell in der ersten Halbzeit nicht immer ganz sattelfest. Das änderte sich in der zweiten Halbzeit, als er mehr und mehr Zweikämpfe gewann und sogar nach vorne Akzente setzte. Note: 3,5

imago-sport-1084855160.jpgIMAGO

FC Bayern, Noten vs FC Arsenal: Tom Bischof

Vertrat Joshua Kimmich, der wegen des plötzlichen Todes seines Vaters Berthold bei seiner Familie weilte, in der Zentrale. Wurde naturgemäß seltener angespielt als Kimmich, und wenn, dann probierte er meist den naheliegendsten Pass. Kam so auf eine perfekte Passquote in der ersten Halbzeit, ohne dass er dem Spiel aber seinen Stempel aufdrücken konnte. Steigerte sich im zweiten Durchgang aber. Note: 4

FC Bayern, Noten vs FC Arsenal: Aleksandar Pavlovic

Gab meist den etwas defensiver postierten Sechster, war deutlich seltener am Ball als sonst. Ihm schien Kimmich richtig zu fehlen. Note: 4

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

FC Bayern, Noten vs FC Arsenal: Serge Gnabry

Vertrat erwartungsgemäß den gesperrten Michael Olise und vergab die erste Bayern-Chance in der 18. Minute, als er David Raya aus aussichtsreicher Position anschoss. Da wäre mehr drin gewesen. Versuchte kurz vor der Pause einen Gewaltschuss aus dem Vollsprint, der aber geblockt wurde. Interpretierte die Position schnörkelloser als Olise, war sehr oft sehr gefährlich. Arbeitete ähnlich wie Harry Kane zudem sehr viel nach hinten mit. Note: 2

FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-ARSENALGetty Images

FC Bayern, Noten vs FC Arsenal: Ismael Saibari

Begann wie schon am Samstag gegen Leipzig auf der Zehn, leitete den Ball bei Bayerns erster Chance im Strafraum auf den etwas noch besser postierten Gnabry weiter. Die Selbstlosigkeit wurde nicht belohnt. Hatte sogar etwas Glück, als er bei seinem recht unglücklichen Alumininumtreffer zu Beginn der zweiten Halbzeit im Abseits stand. War keine komplette Fehlbesetzung, doch ihm fehlten doch die entscheidenden Szenen. Note: 4

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

FC Bayern, Noten vs FC Arsenal: Alphonso Davies

Da Luis Diaz angeschlagen war, kam Davies zu seinem ersten Einsatz für den FC Bayern seit 2024 auf der Position, die er vor seinem Wechsel nach München bekleidet hatte. Damals, im April und Mai 2024, war er in der Champions League im Halbfinale gegen Real Madrid als Linksaußen eingesetzt worden und hatte sogar ein Tor erzielt. So auch diesmal. Ersprintete das gemäldegleiche Zuspiel Harry Kanes und schob den Ball überlegt ins lange Eck zum 1:1. Generell ein Aktivposten vorne wie hinten, kann ruhig öfter auf der Position aushelfen. Note: 2

imago-sport-1084854801.jpgIMAGO

FC Bayern, Noten vs FC Arsenal: Harry Kane

Er wurde einst im Alter von acht Jahren aus der Jugendakademie von Arsenal ausgeschlossen, weil er angeblich zu viel Babyspeck hatte. Der ist längst runter, am Mittwoch betätigte er sich gegen seinen Kindheitsklub in Abwesenheit von Joshua Kimmich als sehr tiefer Spielmacher und bereitete mit einem Weltklassepass in den Lauf von Alphonso Davies das 1:1 vor. Hatte zuvor schon Gnabrys erste Chance mit einem Abstoß (!) eingeleitet und holte dann seinen Handelfmeter zum 2:1 heraus und traf so im zehnten Champions-League-Spiel hintereinander. Bei ihm gehen langsam wirklich die Superlative aus. Sollte es heuer nicht klappen mit dem Ballon d'Or für den scorenden Quarterback, dann halt nächstes Jahr! Note: 1

imago-sport-1084860119.jpgIMAGO

FC Bayern, Noten vs FC Arsenal: Die Einwechselspieler

Jonathan Tah: Durfte nach der Pause für Kim rein. Erhielt den Ball in der 66. Minute im Fallen an den Unterarm, was aber zu Recht ungeahndet blieb. Verlor den entscheidenden Zweikampf gegen Gyökeres vor Declan Rices 2:2. Note: 4

Lennart Karl: Kam in der 68. Minute für Gnabry, kam kaum an den Ball, konnte keinerlei Akzente setzen. Ein Downgrade. Note: 4,5.

Luis Diaz: Kam zeitgleich wie Karl für Saibari. Der angeschlagene Angreifer führte sich mit einem wuchtigen Schuss ein, den Raya parieren konnte. War sonst aber fast gar nicht mehr am Ball, brachte das Kunststück fertig, keinen Pass zu spielen. Fasste sich in der 90. Minute schließlich ans Bein, setzte sich auf den Rasen und musste ausgewechselt werden. Ob er und die Bayern diesen Kurzeinsatz teuer bezahlen müssen? Note: 4,5

Nathaniel Brown: Kam in der 86. Minute für Davies. Ohne Bewertung.

Sapoko Bara Ndiaye: Ersetzte den verletzten Diaz für die letzten Spielminuten. Ohne Bewertung.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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