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Real Madrid CF v Sevilla FC - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Tim Ursinus

Ein Deutscher hat bei Real das Sagen: Ex-Boss von RTL wechselt angeblich nach Madrid

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Bernd Reichart kennt die Blancos vom Vorantreiben der Pläne der Super League. Künftig arbeitet er direkt für den spanischen Rekordmeister.

Real Madrid stellt sich offenbar in der Führungsebene neu auf. Ein deutscher Manager mit Vergangenheit bei RTL und einem umstrittenen Projekt soll installiert werden.

Wie das Klubumfeld der spanischen Zeitung Marca bestätigt haben soll, ist Bernd Reichart künftig im Auftrag der Königlichen tätig. In der AS hieß es, der 52-Jährige werde "Head of Business" und soll unter der Aufsicht von Generaldirektor Jose Angel Sanchez arbeiten.

In Reicharts Aufgabenfeld fallen unter anderem die Verwaltung des Stadions Bernabeu, das Sponsoring und Merchandising von Real Madrid. Zuletzt war er das prägende Gesicht von A22 Sports Management.

Das der breiten Masse wohl nicht wirklich bekannte Unternehmen hat eine durchaus brisante Vergangenheit. Nach der Gründung im Jahr 2022 trieb das Projekt eine "Super League" an, die bekanntlich auf wenig Gegenliebe stieß. Reichart fungierte als CEO. Sein Wechsel nach Madrid erfolgt kurz nach der Vereinbarung zwischen Real und der UEFA in diesem Jahr, den Konflikt um die geplatzte Einführung der neuen Liga hinter sich zu lassen.

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Real hatte zuvor gemeinsam mit A22 von der UEFA Schadenersatz in Höhe von mehr als vier Milliarden Euro gefordert - mit der Begründung, der europäische Verband habe seine "marktbeherrschende Stellung missbraucht", um die "Super League" zu verhindern. Der damalige Plan unter der Federführung von Real-Präsident Florentino Perez hatte vorgesehen, einen eigenen Elitewettbewerb mit zwölf Vereinen zu gründen. 2024 waren die Pläne unter dem Namen "Unify League" sogar reformiert worden, obwohl sich mehrere frühere Mitinitiatoren wie der FC Barcelona oder der FC Chelsea längst zurückgezogen hatten.

Reichart hat indes auch eine Vergangenheit in der Bewegtbildproduktion. Unter anderem war er CEO von RTL Deutschland. Auch bekleidete er Chefposten bei VOX und Atresmedia.

Photocall TV Channel VOXGetty Images

Die spanische Kultur ist dem gebürtigen Scheidegger (Bayern) hingegen keineswegs fremd. Reichart studierte Ende der 1990er-Jahre zeitweise an der Universität Salamanca. Seit 2003 lebt er in Spanien. Bei Atresmedia handelt es sich um einen spanischen Medienkonzern.

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