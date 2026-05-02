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Deutschland 2 Bundesliga
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Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im TV und Live Stream: RTL oder nur live bei Sky?

Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden - Kaiserslautern
Dynamo Dresden
Kaiserslautern

In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern. GOAL erklärt, wo die Partie gezeigt wird.

Am 32. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt am heutigen Samstag (2. Mai) Dynamo Dresden den 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden ist um 13 Uhr.

Sky WOWHier live sehen!

GOALzeigt euch hier, wie ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgt.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im TV und Live Stream: RTL oder nur live bei Sky?

Wie alle Partien der 2. Bundesliga läuft auch dieses Duell live bei Sky. Die Übertragung startet auf Sky Sport Bundesliga 3 HD, während die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 HD, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event zu sehen ist.

Parallel dazu bietet Sky sowohl für das Einzelspiel als auch für die Konferenz einen kostenpflichtigen Livestream an, der sich über ein SkyGo-Abo oder den Streamingdienst WOW freischalten lässt.

Jetzt streamen!Dein Zuhause für Live-Sport

Deutschland 2 Bundesliga
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Dynamo Dresden
DOD
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Kaiserslautern
FCK

Themen der Woche: Was war bei Dynamo Dresden los?

Nach zwei Erfolgen in Serie unterlag Dynamo zuletzt in der Liga gegen Fortuna Düsseldorf 1:3. Zwar rangieren die Sachsen im Mittelfeld der Tabelle, der Klassenerhalt ist jedoch noch nicht gesichert.

Themen der Woche: Was war bei Kaiserslautern los? 

Auch die Lauterer unterlagen am 31. Spieltag mit 0:2 gegen Eintracht Braunschweig. Während sich der FCK keine Sorgen um den Klassenerhalt machen muss, sind die Roten Teufel im Rennen um den Relegationsplatz drei ausgeschieden.

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern: Anstoßzeit

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Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
Rudolf Harbig Stadion

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

Dynamo Dresden vs Kaiserslautern Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Stamm

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Lieberknecht

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern: Form

DOD
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FCK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
0/5

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern: Bilanz direkte Duelle

DOD

Letzte 5 Spiele

FCK

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

6

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

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