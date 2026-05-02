Am 32. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt am heutigen Samstag (2. Mai) Dynamo Dresden den 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden ist um 13 Uhr.

GOALzeigt euch hier, wie ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgt.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im TV und Live Stream: RTL oder nur live bei Sky?

Wie alle Partien der 2. Bundesliga läuft auch dieses Duell live bei Sky. Die Übertragung startet auf Sky Sport Bundesliga 3 HD, während die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 HD, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event zu sehen ist.

Parallel dazu bietet Sky sowohl für das Einzelspiel als auch für die Konferenz einen kostenpflichtigen Livestream an, der sich über ein SkyGo-Abo oder den Streamingdienst WOW freischalten lässt.

Themen der Woche: Was war bei Dynamo Dresden los?

Nach zwei Erfolgen in Serie unterlag Dynamo zuletzt in der Liga gegen Fortuna Düsseldorf 1:3. Zwar rangieren die Sachsen im Mittelfeld der Tabelle, der Klassenerhalt ist jedoch noch nicht gesichert.

Themen der Woche: Was war bei Kaiserslautern los?

Auch die Lauterer unterlagen am 31. Spieltag mit 0:2 gegen Eintracht Braunschweig. Während sich der FCK keine Sorgen um den Klassenerhalt machen muss, sind die Roten Teufel im Rennen um den Relegationsplatz drei ausgeschieden.

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga Rudolf Harbig Stadion

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

Dynamo Dresden vs Kaiserslautern Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Stamm Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Lieberknecht

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern: Form

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern: Bilanz direkte Duelle

Dynamo Dresden vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

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