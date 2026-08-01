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Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Union Berlin im Live Stream und live im TV sehen

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Dynamo Dresden misst sich am heutigen Samstag in einem Testspiel mit Union Berlin. Wer die Begegnung live im Free-TV oder Live Stream überträgt und wo Ihr das Spiel verfolgen könnt, lest Ihr hier.

Am heutigen Samstag (1. August) stehen sich Dynamo Dresden und Union Berlin in einem Testspiel gegenüber. Die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion beginnt um 14 Uhr und dient der SGD als letzter Härtetest vor dem Auftakt der neuen Zweitliga-Saison.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt.

Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Union Berlin im Live Stream und live im TV sehen

Gute Nachrichten für alle Fans: Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Union Berlin wird live im Free-TV übertragen. Sowohl der MDR als auch der rbb zeigen das Ost-Duell in voller Länge.

Wer die Partie lieber online verfolgt, kann den Livestream in der ARD Mediathek oder über rbb24.de nutzen. Durch die Sendung live aus Dresden führt Moderator Rene Kindermann. Als Experte ist Benjamin Kirsten im Einsatz, während Thomas Kunze das Spiel kommentiert.

Direkt im Anschluss an die Übertragung zeigt der rbb ab 16 Uhr außerdem die Partie zwischen dem BFC Dynamo und der BSG Chemie Leipzig vom 2. Spieltag der Regionalliga Nordost.

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Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Union Berlin im Live Stream und live im TV sehen - Wichtigste Infos

Begegnung

Dynamo Dresden vs. Union Berlin

Wettbewerb

Testspiel

Datum

1. August

Uhrzeit

14 Uhr

Ort

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Übertragung

rbb, MDR, ARD-Mediathek, rbb24.de

Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Union Berlin im Live Stream und live im TV sehen - Testspiel-Ergebnisse beider Vereine

  • Dynamo Dresden:

Datum & Uhrzeit

Gegner

Spielort / Stadion

Ergebnis

Fr., 03.07.2026 (18:30 Uhr)

FSV Budissa Bautzen

Stadion Müllerwiese, Bautzen

14:0

Sa., 04.07.2026 (13:30 Uhr)

LSV Neustadt/Spree

Sportplatz Neustadt/Spree

6:0

Sa., 11.07.2026 (15:30 Uhr)

KSV Hessen Kassel

Jahnkampfbahn, Großenhain

4:0

Sa., 18.07.2026 (16:00 Uhr)

Grazer AK 1902 (Trainingslager)

DANA Arena, Windischgarsten (AUT)

5:0

Sa., 25.07.2026 (13:00 Uhr)

FC Energie Cottbus (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie

1:2

Sa., 01.08.2026 (14:00 Uhr)

1. FC Union Berlin (Saisoneröffnung)

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Steht noch aus

  • Union Berlin:

Datum

Gegner

Ergebnis / Status

Sa., 04.07.2026

FSV Optik Rathenow

12:2

So., 05.07.2026

SV Grün-Weiß Lübben

16:0

Do., 09.07.2026

Chemnitzer FC

1:1

So., 12.07.2026

FC Carl Zeiss Jena

0:2

Fr., 17.07.2026

FC Winterthur (in der Schweiz)

1:1

Sa., 18.07.2026

FC Aarau (in der Schweiz)

1:2

Sa., 01.08.2026 (14:00 Uhr)

SG Dynamo Dresden

Steht noch aus

So., 02.08.2026 (14:00 Uhr)

Cagliari Calcio (Erstes Heim-Testspiel)

Steht noch aus

Sa., 15.08.2026 (15:30 Uhr)

Ipswich Town (Offizielle Saisoneröffnung)

Steht noch aus

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