Am heutigen Samstag (1. August) stehen sich Dynamo Dresden und Union Berlin in einem Testspiel gegenüber. Die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion beginnt um 14 Uhr und dient der SGD als letzter Härtetest vor dem Auftakt der neuen Zweitliga-Saison.
Bei GOAL erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt.
Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Union Berlin im Live Stream und live im TV sehen
Gute Nachrichten für alle Fans: Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Union Berlin wird live im Free-TV übertragen. Sowohl der MDR als auch der rbb zeigen das Ost-Duell in voller Länge.
Wer die Partie lieber online verfolgt, kann den Livestream in der ARD Mediathek oder über rbb24.de nutzen. Durch die Sendung live aus Dresden führt Moderator Rene Kindermann. Als Experte ist Benjamin Kirsten im Einsatz, während Thomas Kunze das Spiel kommentiert.
Direkt im Anschluss an die Übertragung zeigt der rbb ab 16 Uhr außerdem die Partie zwischen dem BFC Dynamo und der BSG Chemie Leipzig vom 2. Spieltag der Regionalliga Nordost.
Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Union Berlin im Live Stream und live im TV sehen - Wichtigste Infos
Begegnung
Dynamo Dresden vs. Union Berlin
Wettbewerb
Testspiel
Datum
1. August
Uhrzeit
14 Uhr
Ort
Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden
Übertragung
rbb, MDR, ARD-Mediathek, rbb24.de
Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Union Berlin im Live Stream und live im TV sehen - Testspiel-Ergebnisse beider Vereine
- Dynamo Dresden:
Datum & Uhrzeit
Gegner
Spielort / Stadion
Ergebnis
Fr., 03.07.2026 (18:30 Uhr)
FSV Budissa Bautzen
Stadion Müllerwiese, Bautzen
14:0
Sa., 04.07.2026 (13:30 Uhr)
LSV Neustadt/Spree
Sportplatz Neustadt/Spree
6:0
Sa., 11.07.2026 (15:30 Uhr)
KSV Hessen Kassel
Jahnkampfbahn, Großenhain
4:0
Sa., 18.07.2026 (16:00 Uhr)
Grazer AK 1902 (Trainingslager)
DANA Arena, Windischgarsten (AUT)
5:0
Sa., 25.07.2026 (13:00 Uhr)
FC Energie Cottbus (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)
AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie
1:2
Sa., 01.08.2026 (14:00 Uhr)
1. FC Union Berlin (Saisoneröffnung)
Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden
Steht noch aus
- Union Berlin:
Datum
Gegner
Ergebnis / Status
Sa., 04.07.2026
FSV Optik Rathenow
12:2
So., 05.07.2026
SV Grün-Weiß Lübben
16:0
Do., 09.07.2026
Chemnitzer FC
1:1
So., 12.07.2026
FC Carl Zeiss Jena
0:2
Fr., 17.07.2026
FC Winterthur (in der Schweiz)
1:1
Sa., 18.07.2026
FC Aarau (in der Schweiz)
1:2
Sa., 01.08.2026 (14:00 Uhr)
SG Dynamo Dresden
Steht noch aus
So., 02.08.2026 (14:00 Uhr)
Cagliari Calcio (Erstes Heim-Testspiel)
Steht noch aus
Sa., 15.08.2026 (15:30 Uhr)
Ipswich Town (Offizielle Saisoneröffnung)
Steht noch aus