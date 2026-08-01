Am heutigen Samstag (1. August) stehen sich Dynamo Dresden und Union Berlin in einem Testspiel gegenüber. Die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion beginnt um 14 Uhr und dient der SGD als letzter Härtetest vor dem Auftakt der neuen Zweitliga-Saison.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt.

Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Union Berlin im Live Stream und live im TV sehen

Gute Nachrichten für alle Fans: Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Union Berlin wird live im Free-TV übertragen. Sowohl der MDR als auch der rbb zeigen das Ost-Duell in voller Länge.

Wer die Partie lieber online verfolgt, kann den Livestream in der ARD Mediathek oder über rbb24.de nutzen. Durch die Sendung live aus Dresden führt Moderator Rene Kindermann. Als Experte ist Benjamin Kirsten im Einsatz, während Thomas Kunze das Spiel kommentiert.

Direkt im Anschluss an die Übertragung zeigt der rbb ab 16 Uhr außerdem die Partie zwischen dem BFC Dynamo und der BSG Chemie Leipzig vom 2. Spieltag der Regionalliga Nordost.

Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Union Berlin im Live Stream und live im TV sehen - Wichtigste Infos

Begegnung Dynamo Dresden vs. Union Berlin Wettbewerb Testspiel Datum 1. August Uhrzeit 14 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Übertragung rbb, MDR, ARD-Mediathek, rbb24.de

Dynamo Dresden, Testspiel heute live: SGD vs. Union Berlin im Live Stream und live im TV sehen - Testspiel-Ergebnisse beider Vereine

Dynamo Dresden:

Datum & Uhrzeit Gegner Spielort / Stadion Ergebnis Fr., 03.07.2026 (18:30 Uhr) FSV Budissa Bautzen Stadion Müllerwiese, Bautzen 14:0 Sa., 04.07.2026 (13:30 Uhr) LSV Neustadt/Spree Sportplatz Neustadt/Spree 6:0 Sa., 11.07.2026 (15:30 Uhr) KSV Hessen Kassel Jahnkampfbahn, Großenhain 4:0 Sa., 18.07.2026 (16:00 Uhr) Grazer AK 1902 (Trainingslager) DANA Arena, Windischgarsten (AUT) 5:0 Sa., 25.07.2026 (13:00 Uhr) FC Energie Cottbus (unter Ausschluss der Öffentlichkeit) AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie 1:2 Sa., 01.08.2026 (14:00 Uhr) 1. FC Union Berlin (Saisoneröffnung) Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Steht noch aus

Union Berlin: