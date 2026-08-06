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Rodri Manchester City 2025 FIFA Club World CupGetty
Daniel Buse

Das wäre ein Fiasko für Real Madrid! Rodri soll dem FC Barcelona zugesagt haben

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Für den Fall eines Abschieds von Manchester City galt lange Real Madrid als wahrscheinlichstes Ziel von Rodri. Doch der FC Barcelona hat sich wohl erfolgreich eingemischt.

Real Madrid geht in seinen Bemühungen um Mittelfeldspieler Rodri von Manchester City wohl leer aus und muss ausgerechnet Erzrivale FC Barcelona den Vortritt lassen.

Spanische Medien berichten übereinstimmend davon, dass sich Rodri für Barca entschieden habe. Laut Marcahat der Weltmeister den Verantwortlichen des spanischen Meisters um Trainer Hansi Flick am Donnerstag bereits seine Zusage gegeben. Bei Real habe sich schon zuvor Ernüchterung breit gemacht, da man in Madrid von der Rodri-Seite mehr und mehr Signale vernahm, dass er das Camp Nou dem Bernabeu vorziehen werde.

Nun muss sich Barca noch der schwierigen Aufgabe stellen, eine Einigung mit City zu erzielen, wo Rodri bis 2027 unter Vertrag steht. Die Marca schreibt von mindestens 50 Millionen Euro Ablöse, laut der AS müsste Barcelona im Falle eines Vollzugs wohl eher rund 60 Millionen Euro nach England überweisen.

Von einer für Real enorm bitteren Wende im Rodri-Poker hatte zuvor schon The Athletic berichtet. Die Königlichen bemühten sich angeblich schon seit mehreren Wochen um den spanischen Weltmeisterkapitän. Rodri machte keinerlei Anstalten, bei den Cityzens zu verlängern, sodass ein Abschied im laufenden Transferfenster für die Engländer mehr und mehr eine denkbare Option darstellte.

RodriGetty Images

Dass mit Barca ein zweiter Klub Interesse an Rodri anmeldete, passte City sehr gut, denn die beiden Vereine treiben damit die mögliche Ablösesumme für den Mittelfeldspieler in die Höhe. Dem Bericht von The Athletic zufolge war der 30-Jährige sehr offen für eine Rückkehr in sein Heimatland und habe deshalb keine besonders exorbitanten finanziellen Ansprüche.

Rodri würde bei Barcelona mit zahlreichen Weltmeisterkollegen zusammenspielen

Für den FC Barcelona sprach im Werben um Rodri die Spielweise der Mannschaft, die ganz klar auf Ballbesitz ausgerichtet ist, während Real auch unter dem neuen Coach Jose Mourinho wohl phasenweise auf Umschaltspiel setzen wird. Außerdem träfe Rodri bei den Katalanen im Gegensatz zu Real auf zahlreiche Teamkollegen, die mit ihm in diesem Sommer den WM-Titel geholt haben.

Bei Barca fällt in der Zentrale Frenkie de Jong mit einer Knieverletzung für längere Zeit aus, sodass es auf dieser Position einen Bedarf gibt, den Rodri abdecken könnte. Damit es allerdings aus Sicht der Katalanen mit einem Transfer klappt, muss der Verein laut The Athletic zunächst Spieler verkaufen, um die nötigen finanziellen Mittel bereitstellen zu können. In diesem Sommer hat Barca bereits rund 100 Millionen Euro für Anthony Gordon (Newcastle) und Karim Adeyemi (Dortmund) investiert.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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