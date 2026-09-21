Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer hat seinem Vorbild, Italiens ehemaligem Nationalkeeper Gianluigi Buffon, ein besonderes Geschenk überreicht.

Wie der 48-jährige Buffon, der seine aktive Karriere 2023 bei seinem Jugendklub Parma Calcio beendet hatte, auf seinem Instagram-Kanal offenbarte, schenkte Neuer ihm ein signiertes Trikot.

"Danke Manuel“, kommentierte der er den Post, darunter schrieb er sowohl auf Italienisch als auch auf Englisch: "Gib niemals auf."

Neuer hatte Buffon das Trikot samt einer Widmung zukommen lassen. "Großartiger Gigi, du bist ein großes Vorbild für mich", schrieb der Bayern-Schlussmann auf Italienisch an seinen einstigen Rivalen.