Klubikone des FC Bayern München abgeschüttelt! Manuel Neuer stellt neue Champions-League-Bestmarke auf

Gegen den norwegischen Klub Bodö/Glimt stand der 40-jährige Schlussmann ein weiteres Mal in der Startelf. Damit ist Neuer nun der Bayern-Spieler, der in den meisten Champions-League-Saisons der Münchner zum Einsatz kam.

In 18 Spielzeiten in der Königsklasse stand Neuer mindestens einmal für den FCB auf dem Rasen - bisher teilte er sich den Rekord mit Klubikone Thomas Müller, dem dieses Kunststück in 17 Saisons gelang.

Für den FC Schalke 04 und Bayern sammelte Neuer insgesamt 162 Einsätze in der Champions League, wobei er 155 Tore kassierte und 64-mal zu Null spielte. Alleine für den FCB kommt der 40-Jährige auf 140 Königsklassen-Begegnungen.

Auch in dieser Saison ist Neuer Stammtorwart beim deutschen Rekordmeister, auch wenn er sich mittlerweile regelmäßig mit seinem Stellvertreter und designierten Nachfolger Jonas Urbig abwechselt.

In der laufenden Spielzeit vertrat in Urbig etwa im DFB-Pokal gegen den VfL Osnabrück. In beiden Bundesliga-Partien sowie in der Champions League gegen Bodö/Glimt hütete dagegen Neuer den Kasten.