Droht Borussia Dortmund der Abgang von Offensivjuwel Mathis Albert zu einem absoluten Weltklub? Wie die Sport Bild berichtet, meldet allen voran Manchester City großes Interesse an dem 17-Jährigen an.

Demnach beschäftigt sich der englische Spitzenverein seit Monaten mit einer möglichen Verpflichtung Alberts. Schon vor rund einem Jahr sei Dortmunds Ex-Sportdirektor Sebastian Kehl wegen des US-Amerikaners von City kontaktiert worden, heißt es.

Weil City als Klub aus einem Nicht-EU-Land keine minderjährigen Spieler verpflichten darf, habe es seinerzeit noch Gedankenspiele gegeben, Albert zunächst an einen Partnerklub wie etwa ESTAC Troyes (Ligue 1) zu verleihen. Da der offensive Mittelfeldspieler im Mai kommenden Jahres 18 wird, könnte City ihn nächsten Sommer nun ohnehin holen.

Wie viel Ablöse müsste Manchester City für Mathis Albert an den BVB zahlen?

Laut Sport Bild weiß man beim BVB darum, dass die Skyblues bis zu 20 Millionen Euro Ablöse für Albert in die Hand nehmen würden. Bis dato sei allerdings noch kein konkretes Angebot von City in Dortmund eingegangen.

Der BVB hatte Albert 2024 von LA Galaxy in seinen Nachwuchs geholt, im April 2026 hatte er noch als 16-Jähriger sein Bundesligadebüt gefeiert. In der laufenden Saison stand er vermehrt im Kader der ersten Mannschaft, seinen einzigen Einsatz in 2026/27 für die Kovac-Elf bekam Albert im Erstrundenspiel des DFB-Pokals beim Oberligisten HEBC Hamburg.

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Spielt Mathis Albert für die Nationalmannschaft der USA?

In der zurückliegenden Länderspielphase war Albert erstmals für die A-Nationalmannschaft der USA nominiert worden und kam in jedem der vier Testspiele zum Einsatz, erzielte beim 4:2 gegen Chile Ende September sogar sein erstes Länderspiel-Tor.

Citys Interesse an Albert könnte indes durch möglicherweise drastische Konsequenzen im Zuge des Finanzskandals rund um die Engländer torpediert werden. Schließlich drohen den Skyblues eine Transfersperre oder im schlimmsten Fall gar ein Zwangsabstieg.