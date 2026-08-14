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FC Bayern München Press Conference And Training Session - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Tim Ursinus

Differenzen? Warum es beim FC Bayern München brodeln soll

Bundesliga
Bayern München

Kurz vor Saisonstart gibt es beim FC Bayern wohl noch ein großes Thema zu klären, was für Unruhe sorgen soll.

Während Sportvorstand Max Eberl ein neuer Vertrag winkt, ist die Zukunft von Christoph Freund noch ungeklärt. Bezüglich der Zusammenarbeit des Duos soll es weiterhin Zweifel in der Führungsetage des FC Bayern München geben.

Einem Bericht des kicker zufolge muss zunächst eine entscheidende Frage geklärt werden, ehe der Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters grünes Licht bei Eberl und Freund geben könne. Demnach seien die Differenzen zwischen beiden noch immer nicht abgelegt, über die das Fachmagazin bereits im April berichtet hatte. Damals war unter anderem von einer "Zwangsehe" die Rede.

Die Sport Bild hatte unlängst vermeldet, dass Eberl unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung stehen würde. Im Raum steht ein neues Arbeitspapier bis 2029.

Bei Freund, dessen aktueller Kontrakt ebenfalls noch bis 2027 läuft, stünde hingegen noch eine Entscheidung aus. Diese obliegt nicht dem mächtigen Gremium um Ehrenpräsident Uli Hoeneß, sondern dem Vorstand. Grundsätzlich herrsche aber große Zufriedenheit mit der Arbeit des Österreichers.

FC Bayern München: Wann wird über die Zukunft von Max Eberl und Christoph Freund enstchieden?

Offiziell abgesegnet werden soll der Prozess bei der Aufsichtsratssitzung am 25. August. Die angeblichen Unstimmigkeiten zwischen Freund und Eberl würde die Münchner Führungsetage allerdings in verschiedene Lager spalten. Der FC Bayern ist sich laut kicker darüber bewusst, dass "Unruhe in dieser Konstellation keinesfalls ausgeschlossen" sei.

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Deshalb wird sich Freund voraussichtlich noch etwas gedulden müssen, spekuliert der kicker. Der 49-Jährige selbst hatte den brisanten Bericht über seine vermeintlich angespannte Beziehung zu Eberl bereits wenige Tage später dementiert. "Das hat mich auch verwundert", sagte er auf einer Pressekonferenz und betonte: "Es macht Spaß, zusammenzuarbeiten. Es ist wichtig, wie es intern funktioniert und da funktioniert es sehr, sehr gut."

Rund um die Zukunft von Eberl, der im März 2025 die Nachfolge von Hasan Salihamidzic angetreten hatte, fand in den vergangenen Monaten ein Wandel statt. Am Rande des DFB-Pokal-Finals im Mai hatte Hoeneß die Chancen auf einen Verbleib im Spiegel-Interview noch mit "60:40" angegeben. Während des Trainingslagers in Rottach-Egern bezifferte er sie dann "auf 100" Prozent. Auch Vereinspräsident Herbert Hainer hatte sich vor Kurzem positiv in der Angelegenheit geäußert.

Freund EberlGetty Images

FC Bayern München: Was ist die Aufgabe von Christoph Freund?

Wie die Sport Bild berichtete, liegt das neu gewonnene Vertrauen vor allem an Eberls Auftreten in den vergangenen Wochen. Der 52-Jährige soll verstärkt die Nähe zu Hoeneß und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge gesucht haben. Einen regelmäßigen Austausch hätten beide Klubgrößen zuvor vermisst.

Außerdem wurde positiv zur Kenntnis genommen, dass Eberl im Vorfeld der Verpflichtungen von Ismael Saibari (55 Millionen Euro von der PSV Eindhoven) und Nathaniel Brown (50 Millionen Euro plus Boni von Eintracht Frankfurt) gute Vorarbeit geleistet habe. Die Deals seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.

Freund nimmt neben der Kaderplanung indes besonders in der Nachwuchsarbeit eine zunehmend wichtige Rolle ein. Die Heranführung der Campus-Talente an die Profis hatte sich allen voran in der abgelaufenen Spielzeit bemerkbar gemacht, in der zahlreiche Youngster ihr Debüt unter Trainer Vincent Kompany gefeiert hatten.


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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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