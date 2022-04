Deutschland vs. Serbien: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die WM-Qualifikation der Frauen heute live sehen

Am heutigen Dienstag stehen sich in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft der Frauen Serbien und Deutschland gegenüber. Angepfiffen wird die Begegnung um 16 Uhr im Sportzentrum des serbischen Fußballverbandes in Stara.

Nach dem 3:0 Sieg der deutschen Frauen am Samstag gegen Portugal geht es heute gegen den Zweitplatzierten aus Serbien um den weiteren Ausbau der Tabellenführung.

Im September fand das Hinspiel zwischen den beiden Nationalteams statt - Deutschland konnte die Serbinnen damals mit 5:1 bezwingen. GOAL verrät Euch, wo die Begegnung im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Deutschland vs. Serbien, Frauen-Länderspiel heute live: Die Fakten zur Partie

Begegnung Serbien vs. Deutschland Wettbewerb WM-Qualifikation Spielort Sportzentrum des serbischen Fußballverbandes, Stara Anpfiff 12. April - 16 Uhr

Getty Images

Deutschland vs. Serbien heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Ihr wollt die Begegnung heute live im TV verfolgen? Dann haben wir gute Nachrichten für Euch: Das ZDF überträgt die kompletten 90 Minuten live im Free-TV. Ab 15.45 Uhr beginnen die Vorberichte zur Begegnung. Durch die Übertragung führt Euch Moderator Sven Voss und im Kommentatorensessel nimmt Norbert Galeske Platz.

Deutschland vs. Serbien: Läuft das Länderspiel der Frauen heute im LIVE-STREAM?

Parallel zur Übertragung im Free-TV stellt Euch das ZDF auch einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Partie zur Verfügung. Zur LIVE-Übertragung im ZDF-STREAM gelangt Ihr über diesen Link.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, benötigt Ihr als einzige Voraussetzung eine stabile Internetverbindung.

Champions League, Bundesliga, LaLiga uvm. live - nur bei DAZN

Zwar könnt Ihr die deutschen Frauen bei DAZN bisher leider nicht verfolgen, dafür jedoch so ziemlich jedes andere Sportereignis. Neben der Champions League der Herren und Damen, seht Ihr hier auch einen Großteil der Bundesliga, LaLiga, Serie A oder Ligue 1 live. Auch Sportarten wie Basketball, Football, Kampfsport oder Golf sind in der DAZN-Mitgliedschaft enthalten.

Die Mitgliedschaft bei DAZN ist für 29,99 Euro pro Monat zu haben (Monatsabo). Das Jahresabo ist sogar etwas günstiger - hier würden 24,99 Euro pro Monat oder einmalig 274,99 Euro fällig.

Weitere Informationen zu DAZN:

Deutschland vs. Serbien heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Mehr zu den Aufstellungen gibt es ca. eine Stunde vor Anpfiff an dieser Stelle.

Deutschland vs. Serbien heute live im TICKER: Mit GOAL nichts verpassen

Auch im LIVE-TICKER könnt Ihr die Partie heute kostenlos abrufen. GOAL lässt Euch hier nicht im Regen stehen und liefert die wichtigsten Szenen sowie interessante Statistiken zum Spiel.

Zum LIVE-TICKER

WM-Qualifikation der Frauen heute live im TV, STREAM & TICKER: So wird Deutschland vs. Serbien übertragen