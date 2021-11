Fußball heute LIVE: Deutschland vs. Liechtenstein im TV und LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Die deutsche Nationalmannschaft hat die nächste Aufgabe in der WM-Qualifikation vor sich: In Wolfsburg heißt das DFB-Team Liechtenstein willkommen. Anpfiff in der Volkswagen-Arena ist um 20.45 Uhr.

Für die deutsche Nationalmannschaft lief die Vorbereitung auf das Qualispiel alles andere als problemlos: Innenverteidiger Niklas Süle (FC Bayern München) wurde positiv auf Corona getestet - und riss gleich vier Mitspieler mit in die Quarantäne.

Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala vom FC Bayern München sowie Karim Adeyemi von RB Salzburg mussten nämlich allesamt ebenfalls abreisen - stattdessen wurden drei andere Spieler von Hansi Flick nachnominiert: Ridle Baku, Maximilian Arnold (beide VfL Wolfsburg) und Kevin Volland (AS Monaco).

Einen Punkt konnte der Alpenstaat bislang erst sammeln - nun wollen die Liechtensteiner gegen den Favoriten aus Deutschland einen tapferen Kampf hinlegen. Goal erklärt, wer heute die WM-Qualifikation LIVE überträgt.

Begegnung Deutschland vs. Liechtenstein Datum 11. November 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Volkswagen-Arena | Wolfsburg | Deutschland Wettbewerb WM-Qualifikation

Fußball heute LIVE im TV: Deutschland vs. Liechtenstein im Fernsehen verfolgen

21 Punkte aus acht Spielen - die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt eine beeindruckende WM-Qualifikation. Das Hinspiel gegen Liechtenstein wurde ebenfalls gewonnen, es war das erste Länderspiel unter Neu-Trainer Hansi Flick.

Damals reichte ein 2:0 für die drei Punkte, Deutschland wurde der Favoritenrolle vom Ergebnis her nicht ganz so gerecht. Heute könnte es zu einem höheren Sieg kommen - auch wenn fünf (wichtige) Spieler im Kader fehlen.

In diesem Artikel wollen wir vor allem auf die TV-Übertragung blicken - diese ermöglicht uns ja schließlich, LIVE mitzuerleben, was Gündogan, Neuer und Co. auf dem Rasen abliefern. Aber wird das Spiel heute überhaupt übertragen?

Tolle Nachrichten für alle Zuschauer:innen: Ja, das Spiel der WM-Qualifikation ist heute LIVE im Fernsehen zu sehen! TV-Sender RTL hat sich die Rechte der deutschen Qualispiele für die umstrittene WM in Katar gesichert!

RTL ist im Fernsehen kostenlos zu sehen! Ihr habt keinen Plan davon, wie ihr RTL auf eurem Fernseher empfangen könnt? Hier entlang!

Moderiert wird der heutige Fußballabend durch Ex-Sky- und Sport1-Moderation Laura Papendick, ab 20.15 Uhr geht es bei RTL los. Auch mit dabei sind Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund.

Das Qualifikationsspiel zwischen Liechtenstein und Deutschland wird heute LIVE im TV übertragen, wie genau haben wir bereits erklärt. Das ist ja alles ganz nett, aber was müssen Fans tun, die keinen Fernseher zuhause haben, um die Quali zu verfolgen?

In Zeiten der weiterhin aktuellen Coronapandemie haben viele Menschen erst realisiert, wie wichtig Streaming ist - gerade für Zuschauer:innen ohne TV-Gerät. Aber kann man auch heute Abend beim Deutschland-Spiel die Begegnung im World Wide Web sehen?

Hier gibt es die nächste gute Nachricht: Das Quali-Spiel für die WM 2022 wird auch im LIVE-STREAM gezeigt! RTL hat nämlich seine eigene Mediathek im Internet, welche für viele noch unter dem Namen TVNOW bekannt sein dürfte – dort wird heute die DFB-Begegnung übertragen.

TVNOW ist allerdings der alte Name und nicht mehr aktuell: Seit dem 3. November ist RTL+ die neue Internetplattform der RTL-Gruppe. Über diese Plattform wird also auch am heutigen Donnerstag das Spiel übertragen - rundum perfekt ist das Angebot aber nicht.

RTL+ ist zwar eigentlich kostenlos, manche Programmpunkte kann man aber erst mit einem kostenpflichtigen Abonnement sehen, dieses heißt RTL+ Premium. 4,99 Euro kostet das pro Monat.

DAZN überträgt das Länderspiel zeitversetzt: Die WM-Qualifikation im Internet

Thema Geld: An dieser Stelle gibt es auch zwei richtige gute Nachrichten: RTL+ bietet einen Probemonat an, mit welchem man RTL+ Premium kostenlos testen kann! Außerdem wichtig: Das Spiel ist heute Nacht auch im RE-LIVE ab 0.00 Uhr zu sehen! Sowohl RTL+ als auch der beliebte Streamingdienst DAZN zeigen die späte Wiederholung der Begegnung – weitere Informationen zu DAZN findet ihr hier. Das sind die wichtigen Links am heutigen Abend:

Fußball heute LIVE: Die Aufstellungen von Deutschland und Liechtenstein

Aufstellung Liechtenstein:

Büchel - Wolfinger, Malin, Kaufmann, Hofer, Göppel - Sele, Frommelt, Hasler - Frick - Salanovic

Aufstellung DFB:

Neuer - Baku, Kehrer, Rüdiger, Günter - Goretzka, Gündogan - Hofmann, Müller, Sane - Reus

