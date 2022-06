Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. England? Die Nations League live im TV und LIVE-STREAM

In der Nations League kommt es zum Klassiker: Alle Infos zur Übertragung der Partie zwischen Deutschland und England gibt es hier.

Am 7. Juni 2022 trifft Deutschland in der Nations League auf England. Die Partie wird um 20:45 Uhr in der Allianz Arena in München angepfiffen.

Deutschland wartet seit zwei Spielen auf einen Sieg, die Engländer mussten zuletzt eine 0:1-Niederlage in Ungarn hinnehmen. Hansi Flick wird mit Sicherheit auch die eine oder andere Änderung an der Startaufstellung vornehmen. Welche genau, das erfahren wir aber erst eine Stunde vor Spielbeginn. Trotz der Niederlage gegen Ungarn sollte man England natürlich keinesfalls unterschätzen. Spätestens nach dem Ausscheiden gegen England bei der EM 2020 sollten die Qualitäten von Harry Kane und Co. bekannt sein.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Informationen zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. England? - Die Partie auf einen Blick

Begegnung Deutschland vs. England Wettbewerb Nations League Anpfiff 7. Juni - 20:45 Uhr Spielort Allianz Arena (München)

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. England? - Wo wird das Spiel im TV übertragen?

Für alle, die das Spiel gerne im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen wollen, haben wir gute Nachrichten. Die Spiele der Nations League mit deutscher Beteiligung werden grundsätzlich im Free-TV gezeigt. Verantwortlich für die Übertragung ist dieses Mal das ZDF.

Dort könnt Ihr die vollen 90 Minuten der Partie verfolgen. Als Moderatorin fungiert dabei Kathrin Müller-Hohenstein, die von Experte Christoph Kramer unterstützt wird. Nach der Vorberichterstattung übernimmt dann um 20:45 Uhr Kommentator Bela Rethy das Mikrofon.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. England? - Die Übertragung per LIVE-STREAM

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Auch dafür ist wieder das ZDF verantwortlich. Ihr müsst nur auf diesen Link klicken und könnt schon ab 20:45 Uhr die vollen 90 Minuten der Partie im LIVE-STREAM sehen.

Alles was Ihr dafür benötigt ist ein internetfähiges Gerät, ein Abo o.ä. müsst Ihr nicht abschließen, der LIVE-STREAM des ZDF ist genauso wie die TV-Übertragung völlig kostenlos.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. England? - Der LIVE-TICKER zum Spiel

Natürlich haben wir bei GOAL auch noch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert. Egal ob Tor, Auswechslung oder gelbe Karte, Ihr seid immer up to date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für die Partie Deutschland vs. England

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. England? - Die Übertragung im Überblick

TV ZDF LIVE-STREAM ZDF LIVE-TICKER GOAL

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. England? - Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.