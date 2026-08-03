Deutscher Trainer lockt ihn: Blitz-Abschied von Marcel Sabitzer beim BVB?

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet will Domenico Tedesco Sabitzer zum FC Bologna lotsen. Das Unterfangen beschreibt die italienische Sporttageszeitung als "schwierig, aber nicht unmöglich".

Bologna beendete nach dem sensationellen Pokalsieg 2025 die vergangene Saison auf dem achten Tabellenplatz und wird daher nicht in einem internationalen Wettbewerb vertreten sein. Fraglich also, ob Sabitzer eine neue Aufgabe bei den Rossoblu tatsächlich reizen würde, schließlich ist er seit Jahren Champions-League-Fußball gewöhnt.

Allerdings könnte dem 32-Jährigen eine durchaus komplizierte Saison bei den Schwarzgelben mit weniger Spielzeit bevorstehen. Felix Nmecha wird unter Trainer Niko Kovac im zentralen Mittelfeld gesetzt sein. Das trifft womöglich auch auf Jobe Bellingham zu, der in seiner nun zweiten Saison deutlich größere Ambitionen anmelden dürfte.

Jobe Bellingham könnte Sabitzer beim BVB den Rang ablaufen

Wie einem Bericht der Sport Bild zu entnehmen war, ist man bei den Schwarzgelben allen voran vom Fitness-Zustand des jungen Engländers angetan. Der 20-Jährige schob augenscheinlich schon im Sommer-Urlaub extra Schichten und kehrte deshalb sichtlich austrainiert ins Dortmunder Mannschaftstraining zurück. Die BVB-Bosse sowie die Athletik-Trainer und Mediziner seien "schwer beeindruckt" und gar "begeistert" von Bellinghams Früh-Form.

Darüber hinaus ist auch die offensive Zentrumsposition beim BVB schon durch den designierten Neuzugang Konstaninos Karetsas (KRC Genk) besetzt.

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Sabitzer-Abschied vom BVB? Mehrere Dinge sprechen dagegen

Sabitzers Vertrag in Dortmund läuft 2027 aus, nach aktuellem Stand der Dinge würde er dem BVB nur noch in diesem Sommer einen Teil der einst investierten 19 Millionen Euro bei seinem Wechsel anno 2023 vom FC Bayern in die Kassen spülen können. Angesichts seines üppigen Jahressalärs in Dortmund in Höhe von kolportierten 7,5 Millionen Euro darf jedoch angezweifelt werden, dass Sabitzer einen Wechsel ernsthaft forcieren wird.

Ein Sabitzer-Transfer dürfte also dann doch ein Ding der Unmöglichkeit zumindest für Bologna sein. Das Gehalt und die mangelnde Teilnahme an einem Europapokal sprechen eine zu deutliche Sprache.