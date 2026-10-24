"Deshalb steigt ihr ab"! Manchester City verliert und wird Fans von Aston Villa verhöhnt

Der frühere Stürmer vom FC Bayern München, Nicolas Jackson, bestrafte am Samstagabend im Villa Park ein unverzeihliches Geschenk der Defensive. Der Stürmer von Aston Villa nutzte einen katastrophalen Fehler von Manchester Citys Verteidiger Marc Guehi und erzielte am achten Spieltag der Premier League ein sehenswertes Tor.

Offensichtliche Verwirrung in der Abwehr von Manchester City machte die Chance möglich. Der Ball landete bei Guehi, doch seine schlechte Ballannahme bot den Gastgebern eine ideale Gelegenheit. John McGinn reagierte sofort, eroberte den Ball und spielte ihn zu Jackson.

Trotz des Drucks der Verteidiger ließ der senegalesische Stürmer Anderson mühelos stehen, bevor er den Ball mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte jagte. Ein folgenschwerer Fehler von Guehi, und Aston Villa hatte das Tor erzielt, das die Partie in Fahrt brachte.

Was sangen die Fans von Aston Villa?

Die Folgen waren auch auf den Rängen zu hören, wo der Sender Sky Sports Spottgesänge aus dem Holte End aufnahm. "Deshalb steigt ihr ab", sangen die Villa-Fans nach dem Fehlpass der Spieler von Manchester City. Den Cityzens drohen wegen des Finanzskandals unter anderem massive Punktabuüge, die zum Abstieg führen könnten.

Jackson unterstreicht unterdessen weiter seine Torgefahr und erzielte sein fünftes Tor in den vergangenen sechs Spielen.



