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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Karim Malim
Übersetzt von

Der Zwangsrückkehrer als Gesicht der Krise: Ein neuer Albtraum plagt Marcus Rashford

Transfers
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Nach zwei recht erfolgreichen Leihen kehrte Marcus Rashford vowiegend aus finanziellen Gründen zu Manchester United zurück. Dort ist auch er am Tiefpunkt angekommen.

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Marcus Rashfords Rückkehr zu Manchester United ist nicht so verlaufen, wie er oder die Fans des Klubs es sich erhofft hatten. Nach einer relativ erfolgreichen Leihe zum FC Barcelona, musste er vorwiegend aus finanziellen Gründen zurück zu United. Doch nun droht ihm schon wieder der nächste Abschied.

Manchester United erlebt eine miserable Saison. Nach einer 0:2-Niederlage bei Chelsea am vergangenen Samstag steht der Klub auf Platz 17 der Premier League. Das Ergebnis erhöhte den Druck auf die Mannschaft und Trainer Michael Carrick vor zwei schwierigen Spielen gegen Roma am Dienstag und Aston Villa am Sonntag. Und eines der Gesichter der Krise: Marcus Rashford.

In 49 Partien für den FC Barcelona gelangen Rashford noch 14 Tore und 15 Vorlagen. Und nun? Wettbewerbsübergreifend acht Spiele, dabei gelangen ihm null Tore und null Vorlagen. Fast noch schlimmer: United hat nur eines der Spiele gewonnen, in denen er zum Einsatz kam, beim 5:2 gegen Ipswich Town am 30. August.

Wieso spielte Marcus Rashford zuletzt gar nicht mehr?

Seit dem 18. Oktober wurde er vom umstrittenen Trainer Michael Carrick nicht mehr berpcksichtigt, stand zuletzt wegen eines Hüftleidens nicht mal mehr im Kader.

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Seine Krise geht über seine Form und seine Verletzung hinaus. Sie betrifft auch die Zukunft des Trainerteams: Sollte die Führung von United Carrick entlassen und einen neuen Trainer holen, könnte sich Rashford in einer völlig anderen Situation wiederfinden.

Dass Rashford im Old Trafford blieb, hing maßgeblich mit Carricks Wunsch zusammen, in dieser Saison auf ihn zu setzen. Jeder Wechsel auf der Trainerbank könnte die Frage nach seinem Abschied erneut aufwerfen. Damit stünde der englische Angreifer wieder vor einer ungewissen Zukunft, nachdem er gehofft hatte, mit seiner Rückkehr an frühere Glanzzeiten anzuknüpfen.

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