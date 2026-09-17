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FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

"... der macht einen großen Fehler": Vincent Kompany prophezeit Jonas Urbig Stammplatz in der Nationalmannschaft

Bundesliga
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UEFA Nations League A
J. Urbig
V. Kompany
Jürgen Klopp

Jonas Urbig wird nach Ansicht seines Vereinstrainers Vincent Kompany in absehbarer Zukunft Stammtorhüter der deutschen Nationalmannschaft werden.

"Wenn einer glaubt, dass er nicht irgendwann die Nummer eins wird, der macht einen großen Fehler. Der Junge wird irgendwann die Nummer eins sein, aber das wird Jürgen Klopp entscheiden, ob das in einem oder fünf Jahren ist", sagte der Trainer des FC Bayern nach der Nominierung der beiden DFB-Kader durch den neuen Bundestrainer.

Es spiele keine Rolle, dass Urbig derzeit im Verein nur die Nummer zwei sei, erläuterte Kompany. "Man muss auch bei der Nationalmannschaft für die Zukunft planen", sagte er. Die Berufung des 23-Jährigen nannte er daher "eine vernünftige, stabile Entscheidung. Ich würde es genauso machen. Man muss als Land sein eigenes Talent auch ein bisschen schützen und weiterentwickeln."

Urbig, beim FC Bayern die Nummer zwei hinter Manuel Neuer, ist als einer von drei Torhütern für das dritte und vierte Spiel in der Nations League nominiert. Gegen Serbien am 1. Oktober in München und in Griechenland (4. Oktober) stehen außerdem die Torhüter Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) und Finn Dahmen (FC Augsburg) im DFB-Kader.

Für den ersten Kader für die Spiele in den Niederlanden (24. September) und gegen Griechenland in Augsburg (28. September)hat Klopp neben Dahmen Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam) und Alexander Nübel (Besiktas) nominiert.


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