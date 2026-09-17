"Der Fußball, den ich mir wünsche": Franck Ribery schon bald Trainer?

Seine Abschlussarbeit trägt den Titel "Der Fußball, den ich mir wünsche - zwischen Tradition und Innovation, auf der Suche nach Geschwindigkeit", wie die Gazzetta dello Sport berichtet. Damit richtet der Franzose den Blick bereits auf eine mögliche Trainerkarriere - in Italien oder im Ausland.

Als Spieler hat Ribery die Serie A bereits kennengelernt. Zwischen 2019 und 2021 stand er bei der AC Florenz unter Vertrag, anschließend spielte er für die US Salernitana. Besonders eng verbunden blieb der 43-Jährige mit der Stadt Florenz, wo er sich mit seiner italienischen Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Sohn niedergelassen hat.

Anfang September war Ribery auch auf den Rasen des Stadio Artemio Franchi zurückgekehrt. Bei einer Feier zum 100-jährigen Bestehen des Vereins gehörte er neben früheren Stars wie Roberto Baggio, Gabriel Batistuta und seinem ehemaligen Bayern-Kollegen Luca Toni zu den eingeladenen Spielern.