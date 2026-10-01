Der FC Bayern will ihn schon länger loswerden: FCB-Flop enthüllt Angebot von Barca

Mittelfeldspieler Bryan Zaragoza hätte vor seinem wenig erfolgreichen Wechsel zum FC Bayern München im Februar 2024 auch zum FC Barcelona wechseln können.

"Es gab tatsächlich die Möglichkeit, dass ich zu Barca wechsle. Es gab Kontakte", verriet Zaragoza nun beim spanischen Radiosender Cadena SER. Der Dribbler hatte seinerzeit ein starkes Halbjahr beim FC Granada hinter sich, unter anderem glänzte er bei einem 2:2 gegen Barca im Oktober 2023 mit zwei Toren. Die Katalanen klopften danach bei Zaragoza an, der sich allerdings für Bayern entschied.

Im Nachhinein keine gute Wahl, schließlich hat der Spanier in München längst keine Zukunft mehr und lediglich sieben Pflichtspiele für den FCB absolviert.

"Es war ein wichtiger Schritt. […] Ich war 20 Jahre alt und hatte meine Komfortzone noch nie verlassen – die Sprache, das Klima", betonte Zaragoza und sieht seine damalige Entscheidung dennoch positiv: "Es hat mich sehr viel gelehrt. Ich werde es niemals bereuen."

Bryan Zaragoza: Wie lange läuft der Vertrag beim FC Bayern noch?

Offiziell steht der 25-Jährige noch immer bei Bayern unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier bis 2029 läuft. Das liegt allerdings schlichtweg daran, dass der FCB in den vergangenen Transferperioden noch keinen Verein finden konnte, der Zaragoza fest verpflichtet. Daher ist jener seit Sommer 2024 stets verliehen, aktuell seit Ende August an Espanyol Barcelona.

"Ich möchte an einem Ort sein, an dem ich glücklich sein und genießen kann. Wenn ich Spaß habe, bringe ich auch meine Leistung", betonte Zaragoza, der bei Espanyol bisher aber zumeist nur Joker war. Um seine Chancen darauf zu erhöhen, dass Espanyol im kommenden Sommer die mit Bayern vereinbarte Kaufoption zieht, muss Zaragoza in den nächsten Monaten also sicher noch zulegen.

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