Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoFC Arsenal
Emirates Stadium
team-logoBayer Leverkusen
Hier live sehen!
GOAL

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. Bayer 04 Leverkusen heute im Live Stream und live im TV?

Bayer Leverkusen gastiert heute in der Champions League beim FC Arsenal. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Im Achtelfinale der Champions League treffen am heutigen Dienstag, den 17. März, der FC Arsenal und Bayer Leverkusen aufeinander. Das Rückspiel startet um 21 Uhr im Emirates Stadium in London.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. Bayer 04 Leverkusen heute im Live Stream und live im TV?

Prime VideoHier live sehen

Die Partie zwischen dem FC Arsenal und Bayer Leverkusen überträgt heute Amazon Prime Video exklusiv im Livestream. Um 20 Uhr startet der Streamingdienst mit der Übertragung des Champions-League-Rückspiels. So sieht das Amazon-Prime-Video-Team am Abend aus:

  • Moderator: Jonas Friedrich
  • Experten: Matthias Sammer, Mats Hummels, Tabea Kemme
  • Kommentar: Hannes Herrmann, Benedikt Höwedes

Zugriff auf die Livestream-Übertragung der Begegnung habt Ihr heute nur mit einem Amazon-Prime-Abonnement.

Champions League
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04

Anstoßzeit FC Arsenal gegen Bayer Leverkusen

crest
Champions League - Endrunde
Emirates Stadium

FC Arsenal vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

FC Arsenal vs Bayer Leverkusen Voraussichtliche Aufstellungen

FC ArsenalHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestB04
1
D. Raya
6
Gabriel
2
W. Saliba
5
Piero Hincapié
3
C. Mosquera
36
M. Zubimendi
7
B. Saka
11
G. Martinelli
41
D. Rice
10
E. Eze
14
Viktor Gyökeres
28
J. Blaswich
12
E. Tapsoba
4
J. Quansah
8
R. Andrich
25
E. Palacios
20
A. Grimaldo
30
I. Maza
24
A. Garcia
19
E. Poku
10
M. Tillman
35
C. Kofane

3-4-2-1

B04Away team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Arteta

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • K. Hjulmand

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über FC Arsenal

Der FC Arsenal stand zuletzt am vergangenen Samstag in der Liga gegen den FC Everton auf dem Platz. Nach dem Hinspiel gegen Bayer Leverkusen blieb den Gunners daher nur wenig Zeit zur Erholung.

Im ersten Aufeinandertreffen am vergangenen Mittwoch trennten sich der FC Arsenal und Bayer Leverkusen in der Königsklasse mit 1:1. Den Ausgleich erzielte Kai Havertz per Last-Minute-Elfmeter gegen seinen ehemaligen Verein. Vor dem heutigen Rückspiel ist damit noch alles offen.

News über Bayer Leverkusen

Nach dem Champions-League-Hinspiel gegen die Gunners am letzten Mittwoch wartete am vergangenen Bundesliga-Spieltag das Duell mit dem FC Bayern München auf die Mannschaft von Kasper Hjulmand. Die Werkself kam zu einem 1:1, der deutsche Rekordmeister beendete die Partie allerdings auch mit zwei Spielern weniger. 

Für das heutige Rückspiel haben sich die Leverkusener dennoch eine solide Ausgangsposition erarbeitet. Um jedoch das Viertelfinale der Champions League zu erreichen, braucht Bayer heute Abend in London einen Sieg.

Form

ARS
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

B04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

ARS

Letzte 4 Spiele

B04

2

Siege

2

Unentschieden

0

Siege

10

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
2/4
Beide Teams haben getroffen
4/4

FC Arsenal vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Nützliche Links

Werbung
0