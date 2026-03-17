Im Achtelfinale der Champions League treffen am heutigen Dienstag, den 17. März, der FC Arsenal und Bayer Leverkusen aufeinander. Das Rückspiel startet um 21 Uhr im Emirates Stadium in London.
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DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. Bayer 04 Leverkusen heute im Live Stream und live im TV?
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Die Partie zwischen dem FC Arsenal und Bayer Leverkusen überträgt heute Amazon Prime Video exklusiv im Livestream. Um 20 Uhr startet der Streamingdienst mit der Übertragung des Champions-League-Rückspiels. So sieht das Amazon-Prime-Video-Team am Abend aus:
- Moderator: Jonas Friedrich
- Experten: Matthias Sammer, Mats Hummels, Tabea Kemme
- Kommentar: Hannes Herrmann, Benedikt Höwedes
Zugriff auf die Livestream-Übertragung der Begegnung habt Ihr heute nur mit einem Amazon-Prime-Abonnement.
Anstoßzeit FC Arsenal gegen Bayer Leverkusen
FC Arsenal vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen
News über FC Arsenal
Der FC Arsenal stand zuletzt am vergangenen Samstag in der Liga gegen den FC Everton auf dem Platz. Nach dem Hinspiel gegen Bayer Leverkusen blieb den Gunners daher nur wenig Zeit zur Erholung.
Im ersten Aufeinandertreffen am vergangenen Mittwoch trennten sich der FC Arsenal und Bayer Leverkusen in der Königsklasse mit 1:1. Den Ausgleich erzielte Kai Havertz per Last-Minute-Elfmeter gegen seinen ehemaligen Verein. Vor dem heutigen Rückspiel ist damit noch alles offen.
News über Bayer Leverkusen
Nach dem Champions-League-Hinspiel gegen die Gunners am letzten Mittwoch wartete am vergangenen Bundesliga-Spieltag das Duell mit dem FC Bayern München auf die Mannschaft von Kasper Hjulmand. Die Werkself kam zu einem 1:1, der deutsche Rekordmeister beendete die Partie allerdings auch mit zwei Spielern weniger.
Für das heutige Rückspiel haben sich die Leverkusener dennoch eine solide Ausgangsposition erarbeitet. Um jedoch das Viertelfinale der Champions League zu erreichen, braucht Bayer heute Abend in London einen Sieg.