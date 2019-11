David Villa stellt klar: "Messi ist viel besser als Cristiano Ronaldo"

Wer ist der beste Fußballer unserer Zeit? Messi oder Ronaldo? Für den ehemaligen Barca-Star David Villa kann es darauf nur eine Antwort geben.

Starstürmer Lionel Messi ist für David Villa, seinen ehemaligen Mannschaftskameraden beim , der beste Fußballer der Welt. So erklärte der Spanier bei 90min: "Messi ist viel besser als Cristiano Ronaldo. Ich hatte das Glück, mit Messi zusammenzuspielen. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben nie wiedersehen werde."

Villa führte aus: "Er ist der beste Spieler der Welt. Cristiano ist eine Maschine, aber Messi ist noch ein Stück weit über ihm." Trotz seiner hohen Meinung von Messi ist sich der 37-Jährige jedoch nicht sicher, ob er erneut den Ballon d’Or gewinnen wird.

David Villa: "Lionel Messi ist der beste Spieler auf dem Planeten"

Demnach sei Messi "der beste Spieler auf dem Planeten, aber bei Preisen dieser Art werden andere Dinge bewertet, wie die Titel und andere Dinge, die von dem jeweiligen Team abhängen". Zwischen 2010 und 2013 bildete Villa gemeinsam mit Messi und Pedro die Angriffsreihe beim FC Barcelona.

In dieser Zeit gewannen sie zwei spanische Meisterschaften, einen Champions-League-Titel und die Klub-Weltmeisterschaft. Derzeit spielt Villa mit Andres Iniesta und Lukas Podolski beim japanischen Erstligisten . Zum Jahresende beendet Villa seine Karriere.