"Das stimmt einfach nicht": Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen stellt bei Michael Olise eine Sache klar

Jan-Christian Dreesen räumt mit einem Gerücht um Michael Olise auf und verweist auf "eine heikle Geschichte".
Michael Olise wurde während des gesamten Transfersommers immer wieder mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Ein konkretes Angebot der Madrilenen habe es jedoch nicht gegeben, stellte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen im Doppelpass bei Sport1 klar. Berichte, wonach die Münchner "diesen Sommer dutzendweise Angebote auf dem Tisch gehabt hätte", bezeichnete der 58-Jährige als "Unfug".
"Das stimmte einfach nicht. Deswegen habe ich das dann auch mal öffentlich gesagt. Es stimmte einfach nicht! Wir haben kein Angebot auf dem Tisch gehabt", betonte Dreesen. Gleichzeitig machte er deutlich, dass Bayern einen Verkauf ohnehin nicht in Betracht gezogen habe: "Wir haben allerdings auch immer gesagt, dass uns das nicht interessiert. Genau das ist unsere Einstellung."
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"Heikle Geschichte": Dreesen will nichts versprechen
Neben Real soll auch Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ein Auge auf den französischen Nationalspieler geworfen haben. Es wurden mögliche Ablösesummen weit jenseits der 200-Millionen-Euro-Marke gehandelt. Zu einem Wechsel kam es jedoch bekanntlich nicht.
Ob Olise auch über die laufende Saison hinaus in München bleibt, wollte Dreesen trotz dessen Vertrags bis 2029 nicht garantieren. "In diesem Geschäft etwas zu versprechen, ist eine heikle Geschichte", erklärte der CEO. An einem Abschied des Offensivstars sei man allerdings keineswegs interessiert. Im Gegenteil: "Olise ist für diese Mannschaft enorm wichtig. Er ist ein Zauberer auf diesem Platz."
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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