"Das stimmt einfach nicht": Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen stellt bei Michael Olise eine Sache klar

Michael Olise wurde während des gesamten Transfersommers immer wieder mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Ein konkretes Angebot der Madrilenen habe es jedoch nicht gegeben, stellte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen im Doppelpass bei Sport1 klar. Berichte, wonach die Münchner "diesen Sommer dutzendweise Angebote auf dem Tisch gehabt hätte", bezeichnete der 58-Jährige als "Unfug".

"Das stimmte einfach nicht. Deswegen habe ich das dann auch mal öffentlich gesagt. Es stimmte einfach nicht! Wir haben kein Angebot auf dem Tisch gehabt", betonte Dreesen. Gleichzeitig machte er deutlich, dass Bayern einen Verkauf ohnehin nicht in Betracht gezogen habe: "Wir haben allerdings auch immer gesagt, dass uns das nicht interessiert. Genau das ist unsere Einstellung."

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"Heikle Geschichte": Dreesen will nichts versprechen

Neben Real soll auch Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ein Auge auf den französischen Nationalspieler geworfen haben. Es wurden mögliche Ablösesummen weit jenseits der 200-Millionen-Euro-Marke gehandelt. Zu einem Wechsel kam es jedoch bekanntlich nicht.

Ob Olise auch über die laufende Saison hinaus in München bleibt, wollte Dreesen trotz dessen Vertrags bis 2029 nicht garantieren. "In diesem Geschäft etwas zu versprechen, ist eine heikle Geschichte", erklärte der CEO. An einem Abschied des Offensivstars sei man allerdings keineswegs interessiert. Im Gegenteil: "Olise ist für diese Mannschaft enorm wichtig. Er ist ein Zauberer auf diesem Platz."