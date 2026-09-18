Das schafft sonst kaum ein Spieler! Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang lässt das Alter alt aussehen

Der Fußball hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auf vielen Ebenen verändert. Ablösesummen erreichen immer neue Höhen, der Spielkalender wird durch zusätzliche Wettbewerbe sowie größere und längere Turniere immer voller, wodurch auch die Belastung für die Profis immer steigt.

Gleichzeitig hat sich aber auch ein anderer Trend verstärkt, der vor einigen Jahren noch deutlich seltener zu beobachten war: Immer mehr Spieler sind auch im hohen Fußballeralter von fast 40 Jahren oder sogar darüber hinaus noch auf Topniveau unterwegs. Fortschritte im Training, eine professionellere Ernährung und eine verbesserte medizinische Versorgung tragen dazu bei, dass die Karriere vieler Profis länger dauert als früher.

Zu den bekanntesten Beispielen zählen Cristiano Ronaldo (41), Lionel Messi (39), Robert Lewandowski (38), Luka Modric (41), Thiago Silva (41), Manuel Neuer (40) oder auch Edin Dzeko (40). Etwas jünger, aber nicht minder beeindruckend ist das, was Pierre-Emerick Aubameyang aktuell für Deportivo A Coruna in der spanischen Liga leistet.

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Aubameyang bricht in Spanien einen Rekord nach dem anderen

Nach fünfeinhalb Spieltagen zeigt die Torschützenliste von LaLiga ein spannendes Bild: Neben den erwartbaren Topstars mischen auch einige Überraschungen ganz oben mit. Raphinha führt das Feld mit neun Treffern an, dicht gefolgt von seinem Barca-Kollegen Lamine Yamal, der bereits siebenmal getroffen hat. Dahinter rangieren Sergio Camello von Rayo Vallecano, Yassir Zabiri von Racing Santander und Real Madrids Kylian Mbappe mit jeweils sechs Toren. Direkt dahinter folgt dann auch schon Aubameyang, der bislang fünfmal getroffen hat.

Der 37-Jährige erlebt bei Deportivo A Coruna einen Start nach Maß - und schrieb dabei bereits mehrmals Geschichte. Als Aufsteiger rangiert Depor aktuell auf Platz sieben, vor allem dank Aubameyangs Toren. Der Gabuner sorgte in den ersten Wochen der Saison gleich für zwei bemerkenswerte Rekorde.

Den ersten stellte Aubameyang beim 3:2 gegen den FC Villarreal auf: Er ist der erste Depor-Spieler, der seit 2000 in seinen ersten vier LaLiga-Partien jeweils getroffen hat.

Noch beeindruckender ist allerdings seine weitere Bestmarke. Mit 37 Jahren und 79 Tagen war Aubameyang seit der Jahrtausendwende der älteste Spieler, der in seinen ersten vier Partien für einen neuen Klub jeweils mindestens einen Scorerpunkt sammelte. Damit übertraf er den bisherigen Rekord von Fernando Morientes, der einst beim FC Valencia für Furore sorgte.

"Auba stammt aus einer anderen Galaxie. Er ist zweifellos Depors bester Spieler zu Beginn der Meisterschaft", lobte die Marca den Angreifer. Auch Deportivo-Kapitän Ximo Navarro zeigt sich begeistert von seinem Mitspieler: "Aubameyang ist ein Weltklassestar. Jeder weiß, welche Qualität er als Spieler besitzt. Seine aktuelle Form ist beeindruckend."

Dass Aubameyang noch immer auf diesem Niveau abliefert, ist dabei auch einer Anpassung seines Spiels zu verdanken. Früher lebte er vor allem von seiner explosiven Geschwindigkeit. Mit zunehmendem Alter hat er seinen Stil jedoch verändert: Aus dem raumgreifenden Sprinter ist ein eiskalter Strafraum-Knipser geworden. Statt lange Laufduelle zu suchen, setzt er auf cleveres Stellungsspiel, antizipiert Fehler und ist im Sechzehner schneller zur Stelle. Seine Erfahrung macht ihn vor dem Tor heute effizienter denn je.

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Vom Saudi-Abenteuer zurück ins Rampenlicht

Als Aubameyang am 18. Juli 2024 im Alter von 35 Jahren zu Al-Qadsiah in die Saudi Pro League wechselte, gingen nicht zu Unrecht viele davon aus, dass seine Karriere in Europa damit beendet sei. Die Liste der Spieler, die aus Saudi-Arabien zurückkehren, um anschließend wieder auf europäischer Bühne eine tragende Rolle zu übernehmen, ist nicht unbedingt lang - erst recht nicht in diesem Alter.

Aubameyang belehrte seine Kritiker jedoch eines Besseren. Bei Olympique Marseille legte er eine solide Saison hin, in der ihm immerhin 20 Scorerpunkte gelangen. Im Dress von Deportivo A Coruna legt er aktuell noch einmal eine Schippe drauf: Nach sechs Spieltagen hat er bereits die Hälfte der Ligatore erzielt, die ihm in seiner gesamten Vorsaison für OM gelangen.

"Er verfügt über außergewöhnliche körperliche Voraussetzungen. Er hat den Körper eines Athleten und trainiert unermüdlich. Ihn beim Training zu beobachten, ist ein Beispiel für alle jungen Spieler. Er war vom ersten Tag an beeindruckend, und wir sollten es einfach genießen, ihn bei uns zu haben", schwärmte Navarro.

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Aubameyang auf den Spuren von Ibra, Dzeko und Lewandowski

Aubameyang scheint mit zunehmendem Alter immer besser zu werden – und Anzeichen für einen baldigen Leistungsabfall gibt es bislang nicht. Vielmehr nähert er sich wieder dem Niveau an, das ihn einst bei Borussia Dortmund zwischen 2013 und 2018 zu einem der gefährlichsten Stürmer Europas machte. Warum sollte dieser Lauf also nicht noch einige Jahre anhalten?

Dass auch andere Topstürmer bis ins hohe Fußballeralter auf höchstem Niveau treffen, zeigen Beispiele wie Dzeko, der 2023/24 im Alter von 38 Jahren 21 Tore in 36 Ligaspielen für Fenerbahce erzielte. Zlatan Ibrahimovic kam mit 39 Jahren in der Saison 2020/21 für die AC Milan auf 15 Treffer in 19 Partien. Lewandowski wiederum erzielte in der vergangenen Saison mit 37 Jahren 14 Ligatore für den FC Barcelona und feierte mit den Katalanen den Gewinn der Meisterschaft.

Die Saison ist allerdings noch jung, und vor Aubameyang und Deportivo liegen noch zahlreiche Spieltage. Sollte der Aufsteiger unter Trainer Antonio Hidalgo seinen bisherigen Kurs bestätigen, könnte sogar die Qualifikation für Europa zum Thema werden. Für Aubameyang wäre das die Chance, eine weitere seiner zahlreichen Bestmarken auszubauen: Mit 34 Treffern führt er die ewige Torschützenliste der Europa League an.