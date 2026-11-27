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Der Vertrag von Virgil van Dijk beim FC Liverpool läuft im Sommer aus. Wohin zieht es ihn?

Weltmeister Fabio Cannavaro hat verraten, dass Virgil van Dijk seine Karriere nach einem möglichen Ende beim FC Liverpool gerne in der Serie A fortsetzen möchte.

"Ich habe ihn bei der Weltmeisterschaft gesehen und er hat mir gesagt, dass er gerne eine Zeit lang in Italien spielen würde. Das reizt ihn wirklich sehr", enthüllte der ehemalige italienische Innenverteidiger in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport.

Einen Klub hätte Cannavaro für den Niederländer dabei besonders im Auge: "Es wäre toll, van Dijk bei der AC Milan zu sehen. Im Laufe der Jahre hat er große körperliche Stärke mit unglaublicher Schnelligkeit kombiniert", so der 53-Jährige, der aktuell als Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft aktiv ist.

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Van Dijk selbst hatte sich hinsichtlich seiner Zukunftsplanungen bislang bedeckt gehalten. Vor wenigen Tagen bestätigte er gegenüber Sky Sports UK, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. "Die wichtigste Sache für mich ist, dass ich mich gut fühle, auf meinen Körper achte und meiner Meinung nach noch viele weitere Jahre spielen kann", erklärte der Defensivspieler.

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Konkrete Pläne für die Zeit nach dieser Saison habe er jedoch nicht. "Wenn jemand behauptet, zu wissen, was ich nächste Saison machen werde, dann ist das nicht wahr. Denn in diesem Moment habe ich selbst keine Ahnung", sagte van Dijk.

Getty Images

Wohin zieht es Virgil van Dijk im kommenden Sommer?

Der Niederländer steht beim FC Liverpool noch bis zum Ende der laufenden Spielzeit unter Vertrag. Im Anschluss wäre er ablösefrei zu haben. Der Kapitän betonte zugleich, dass ihn die ungeklärte Vertragssituation nicht belaste. Sein Fokus liege ausschließlich auf den kommenden Aufgaben mit den Reds. Über mögliche Gespräche oder Entscheidungen wolle er erst zu einem späteren Zeitpunkt nachdenken.

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Sollte es keine Vertragsverlängerung geben, dann Ende sein Kapitel an der Anfield Road eben nach knapp zehn Jahren. "Wenn nicht, dann werde ich mich im Sommer verabschieden", sagte van Dijk.