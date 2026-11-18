Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen ist Uli Hoeneß in der Debatte um Jamal Musiala zur Seite gesprungen. Dabei halt er allerdings Fragen aufgeworfen.

Hoeneß hatte zuletzt im Bayerischen Rundfunk wegen dessen neurologischen Dysfunktionen Zweifel an Musiala geäußert. "Der hat eine Krankheit, die nicht ohne weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist. Aber ob er jemals wieder diese Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte …" Ohne den Satz zu beenden, ergänzte Hoeneß: "Jetzt kriegt er aber weiterhin Geld. Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist nicht mehr das, was im Vertrag stand."

Hoeneß war für sein Vorpreschen in dieser heiklen Causa bisweilen öffentlich kritisiert worden. Laut Dreesen ist der Klubpatron des FC Bayern aber "sensibel mit dem Thema umgegangen", wie er am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Abendzeitung betonte: "Ich glaube, Uli Hoeneß hat vor allem eines getrieben: Die Sorge um den Klub, aber auch die Verantwortung für den Spieler."

Dreesen ergänzte: "Wir alle haben auch eine Verantwortung für den Klub. Wir hoffen, dass Jamal zurückkommt. Der wird sicherlich seine Zeit brauchen. Wir werden es bewerten und uns mit der Familie und dem Management zusammensetzen. Entweder freuen wir uns und es ist der alte Jamal oder wenn er auf dem Weg dahin ein anderer wird, muss man miteinander sprechen." Worüber er dann sprechen wolle, ließ Dreesen offen. Genau wie die Frage, wann er die Notwendigkeit für ein derartiges Gespräche gekommen sehe.

Werbung Werbung

Jamal Musiala dürfte gegen Köln sein Comeback feiern

Musiala hatte Anfang 2025 einen hochdotierten Vertrag bis 2030 unterschrieben, der ihm pro Saison bis zu 30 Millionen Euro einbringen kann. Wenige Monate später brach er sich bei der Klub-WM das Wadenbein und fiel monatelang aus. Seit seinem Comeback Anfang dieses Jahres fand Musiala nicht mehr zu alter Stärke zurück und plagte sich mit diversen Verletzungen herum.

Bundesliga Spiele Werder Bremen - Hamburger SV DAZN

Zuletzt fehlte der 23-jährige Offensivspieler rund sieben Wochen lang wegen eines Muskelfaserrisses, den er sich beim Aufwärmen vor dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande im September zugezogen hatte. Dreesen rechnet nun mit einem Comeback gegen den 1. FC Köln: "Soweit ich weiß, wird er am Freitag spielen."

Eine Rückkehr Musialas wäre dringend nötig, fehlen mit Luis Diaz, Ismael Saibari und Serge Gnabry doch aktuell drei Offensivspieler und dazu der flexibel einsetzbare Alphonso Davies. Zurückkehren wird neben Musiala derweil auch Vincent Kompany, wie Dreesen bestätigte. Der 40-jährige Belgier hatte zuletzt wegen den Folgen seines Kollapses samt anschließend diagnostizierter Hirnhautreizung gefehlt.