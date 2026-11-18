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Alphonso Davies fällt abermals verletzt aus. Wie lange, ist fraglich. Beim FC Bayern stellt sich nun einmal mehr eine brisante Frage.

Mehr als 600 Tage nach seinem letzten Startelf-Einsatz stand Alphonso Davies am Samstag wieder in der Anfangsformation von Kanadas Nationalmannschaft. Nur sechs Minuten später war sein umjubeltes Comeback schon wieder beendet. Der 26-Jährige rutschte ohne gegnerische Einwirkung unglücklich weg und verließ kurz darauf kopfschüttelnd den Platz.

Während Co-Trainer Mauro Biello und auch der Verband zunächst etwas kryptisch von einer "Verletzung im Unterkörper" sprachen, herrscht inzwischen bittere Gewissheit: Davies erlitt einmal mehr einen Muskelfaserriss im Oberschenkel. Er wird "vorerst fehlen", erklärte der deutsche Rekordmeister am Montag zurückhaltend. Bei Davies' Vorgeschichte ist aber mit einem wochenlangen Ausfall zu rechnen. Eine Rückkehr vor Dezember wäre mehr als überraschend, womöglich reicht es auch erst wieder zu einem Einsatz nach der Winterpause.

Zweifellos ein Schock für die Münchner. Schließlich kommt die Zwangspause aus vielerlei Hinsicht zur Unzeit und lässt obendrein eine brisante Frage wieder aufkochen.

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Hatte Alphonso Davies einen Stammplatz beim FC Bayern?

Seit Herbst zeigt Davies wieder Höchstleistungen für die Bayern. Nur wenige Wochen nach der Ankunft von Nathaniel Brown stellte der pfeilschnelle Publikumsliebling unter Beweis, warum er zu den Topverdienern im Verein gehört. Den Neuzugang wies Davies auf der linken Abwehrseite zuletzt in die Schranken und erkämpfte sich seinen Stammplatz zurück.

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Zudem überzeugte er vor der Länderspielpause in den wichtigen Partien gegen den FC Arsenal und Atletico Madrid oder in Teilen gegen den BVB als Vertreter von Luis Diaz eine Position weiter vorne, für den im Sommer - auch mit Verweis auf den gelernten Linksaußen Davies - kein Backup verpflichtet worden war. Obwohl der Kolumbianer, dessen Rückkehr voraussichtlich auch nicht am Freitag gegen den 1. FC Köln erfolgen wird, selbst um Entlastung durch einen Transfer gebeten hatte.

In Abwesenheit der noch länger verletzten Serge Gnabry (schwere Oberschenkelverletzung) und Ismael Saibari (Syndesmosebandriss) ist es gut möglich, dass nun Brown wie schon zu Saisonbeginn in der Offensive aushelfen muss. Jamal Musiala steht zwar vor einer Rückkehr in den Kader, dürfte aber noch keine Option für die Startelf sein. Somit müssen wohl Konrad Laimer oder der jüngst formschwache Josip Stanisic auf der Linksverteidigerposition aushelfen.

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In der Theorie stellt auch Hiroki Ito eine Option dar. Der erstmals seit langer Zeit verletzungsfreie Japaner stand in der laufenden Saison aber lediglich für 115 Minuten auf dem Platz, spielte Ende Oktober jedoch immerhin 90 Minuten gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal durch. Allerdings als Innenverteidiger. Eine ernsthafte Option in den Planungen von Trainer Vincent Kompany ist er offensichtlich nicht mehr.

Davies war nach seiner Auswechslung am Wochenende überaus frustriert - zumal er nach seinem Muskelbündelriss im Endspurt der vergangenen Saison sogar bei der WM in seinem Heimatland auf die Bremse gedrückt und gerade einmal 16 Minuten auf dem Platz gestanden hatte, was reichlich Kritik bei den kanadischen Anhängern hervorrief. Er sei "ein bisschen frustriert und sauer", sagte Davies gegenüber dem kanadischen Sportsender OneSoccer. Es mache "keinen Spaß", wenn man immer wieder Verletzungen am Oberschenkel habe. "Ich bin in der Umkleide ausgetickt, ich wusste nicht, was los ist", erklärte Davies und beichtete, dass er auch einige Mülleimer kaputtgemacht habe.

Getty Images

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Wie oft war Alphonso Davies beim FC Bayern schon verletzt?

Eine Reaktion, die bei einem Blick auf Davies dicke Krankenakte nicht verwundert. Es ist bereits sein vierter Muskelfaserriss seit Dezember 2024. Seit seiner Ankunft in München im Januar 2019 hat er bereits satte 129 Spiele verpasst. Allein nach seiner lukrativen Vertragsverlängerung Anfang 2025 sammelte er Fehltage, die so manch ein Fußballer nicht in einer gesamten Profi-Laufbahn vorzuweisen hat - beginnend mit der bis dato schwersten Verletzung seiner Karriere:

24. März bis 8. Dezember 2025: Kreuzbandriss (inklusive Trainingsrückstand)

4. Januar bis 15. Januar 2026: Krank

22. Februar bis 9. März 2026: Muskelfaserriss

11. März bis 2. April 2026: Oberschenkelverletzung

7. Mai bis 11. Juni 2026: Muskelverletzung

seit 15. November 2026: Muskelfaserriss

Besonders auffällig ist, dass Davies seit seiner Kreuzbandverletzung - ebenfalls bei der Nationalmannschaft erlitten, was der Verband zunächst nicht diagnostizierte und eine Schlammschlacht mit den Bayern zur Folge hatte - immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen hat. Keinesfalls eine Seltenheit im Profifußball. Eine im American Journal of Sports Medicine veröffentlichte Studie zeigt, dass fast jeder dritte Profi innerhalb des ersten Jahres nach der Rückkehr unter jenem "Phänomen" leidet. Demnach steigt das Risiko im Vergleich zu unverletzten Spieler um mehr als das Zweieinhalbfache, sobald eine Operation zur Kreuzband-Rekonstruktion vonnöten war.

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In Zahlen: Rund 32,5 Prozent erleiden mindestens eine Muskelverletzung innerhalb der ersten zwölf Monate nach ihrer Rückkehr, während der Wert der gesunden Vergleichsgruppe bei etwa 12,5 Prozent liegt. Die ersten beiden Muskelfaserrisse von Davies gehen jedoch auf wenige Monate vor dessen Kreuzbandriss zurück.

Außerdem macht Davies zu schaffen, dass er immer wieder an derselben Stelle Beschwerden hat. Vier Verletzungen im hinteren Oberschenkel zu haben, "ist etwas, bei dem man sehr vorsichtig sein muss. Wenn man immer wieder dieselbe Verletzung erleidet, könnte irgendwann etwas nachgeben, und dann reden wir von einer Operation. Das ist etwas, wovor ich Angst habe. Es ist einfach wirklich hart", sagte er.

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Darüber hinaus offenbarten Davies und auch Trainer Jesse Marsch gegenüber OneSoccer, dass er schon im Vorfeld des Spiels "ein bisschen Schmerzen in Richtung meines Knies, also am unteren Ende meiner hinteren Oberschenkelmuskulatur" gespürt habe. Dies habe die medizinische Abteilung keineswegs auf die leichte Schulter genommen und sogar ein MRT veranlasst, worauf jedoch keine Auffälligkeiten zu sehen waren. "Es zeigte, dass es kein Problem gab. Also habe ich gesagt: Okay."

Davies wolle nun alles daran setzen, "positiv zu bleiben", sich auf seine "Erholung zu konzentrieren und zu versuchen, so schnell und sicher wie möglich zurückzukehren".

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Will der FC Bayern Alphonso Davies jetzt sogar verkaufen?

Gleichwohl stellt sich erneut die Frage, ob sich die Bayern mit der Ausdehnung des Arbeitspapiers bis 2030 einen Gefallen getan haben. Nach äußerst zähen Verhandlungen stattete ihn die Führungsetage um Sportvorstand Max Eberl schließlich mit einem kolportierten Grundgehalt von 15 Millionen Euro aus, das durch Boni angeblich noch deutlich steigen. Obendrauf gab es ein sattes Handgeld von rund 20 Millionen Euro.

Im Zuge dessen sicherten sich die Münchner aber vorausschauend ab. Laut der Sport Bild zahlt der Branchenprimus Davies' Gehalt bei einem verletzungsbedingten Ausfall von drei bis vier Monaten in voller Höhe weiter, während sich der Zeitraum beispielsweise bei Jamal Musiala auf sechs beläuft. Eigentlich ist der FCB wie jeder andere Arbeitgeber lediglich dazu verpflichtet, im Krankheitsfall eine Lohnfortzahlung von sechs Wochen zu garantieren. Ab der siebten Woche übernimmt in Deutschland die gesetzliche Krankenkasse, wobei der Höchstbetrag auf 5812,50 Euro brutto im Monat gedeckelt ist.

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Angesichts seines üppigen Salärs machten jedoch schon im Frühjahr Gerüchte die Runde - unter anderem der kicker berichtete -, wonach Davies nicht mehr unverkäuflich sei. Der neuerliche Rückschlag nährt die Zweifel, ob Davies seinen Status als Dauerpatient überhaupt noch loswerden kann und die Bayern mit einer Trennung nicht besser beraten wären. Vor allem, wenn in Brown schon eine Top-Alternative und zugleich ein deutscher Nationalspieler zur Verfügung steht. Andererseits wäre wohl kaum ein Klub dazu bereit, einen Linksverteidiger mit einer derartigen Verletzungshistorie ein solch üppiges Gehalt vorzulegen.

Nicht weniger als ein Dilemma für die Bayern. Zumindest bleibt die berechtigte Hoffnung, dass Davies nach seiner Rückkehr schnell wieder an seine bisherigen Leistungen anknüpfen kann - und die Frage nach einem Verkauf gar keiner Antwort mehr bedarf. Dann hat Davies zumindest das verflixte Jahr nach seiner Kreuzbandverletzung endlich hinter sich.