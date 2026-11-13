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FC Rottach-Egern v FC Bayern München - Pre-Season FriendlyGetty Images
Oliver Maywurm

"Problematisch wird es, wenn ...": Uli Hoeneß' Äußerungen über Jamal Musiala sorgen für Unverständnis bei Oliver Kahn

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Hoeneß hatte zuletzt öffentlich Zweifel an Musiala geäußert. Für Kahn ein ziemlich schwaches Bild.

Bayern Münchens ehemaliger Torwart-Titan und Ex-Vorstandsboss Oliver Kahn sieht die jüngsten Äußerungen von FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß zur Situation von Jamal Musiala sehr kritisch.

Ein Verein sollte "nicht so tun, als sei es ein Akt besonderer Menschlichkeit, den Vertrag zu erfüllen, den er selbst abgeschlossen hat. Der Verein hat nicht nur die Leistung gekauft. Er hat das Risiko mitgekauft", nahm Kahn bei LinkedIn Bezug zu den kontroversen Hoeneß-Aussagen vom vergangenen Wochenende.

"Vereine nennen sich gern Familie. Problematisch wird es, wenn man von Familie spricht, solange es nichts kostet, und in Zahlen redet, sobald es teuer wird", fuhr Kahn mit seiner Kritik fort.

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Hoeneß war in der BR-Sendung "Sonntags-Stammtisch" zum Umgang des FC Bayern mit Musialas Erkrankung befragt worden. Wie seit der Sommervorbereitung öffentlich bekannt ist, leidet der Spielmacher an einer neurologischen Dysfunktion, aufgrund derer es zu kurz auftretenden Absencen kommen kann. Zwei dieser Absencen hatten in Testspielen gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim im August zu Zusammenbrüchen Musialas geführt. Seitdem wurde die Dosis der Medikation zur Behandlung wieder erhöht und es kam nicht zu weiteren solcher Vorfälle.

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Was Uli Hoeneß über die Situation von Jamal Musiala gesagt hat

Mit Blick auf den hoch dotierten Vertrag Musialas sprach Hoeneß von einem "Dilemma" und erklärte: "Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar, aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist. Aber ob er jemals wieder die Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte ...", äußerte der FCB-Patron öffentlich Zweifel an Musiala. "Jetzt kriegt er aber weiterhin Geld. Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag in Frage stellen und sagen: 'Dass, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag stand ...'".

Zwar wählte Hoeneß eine hypothetische Formulierung - dass er sich überhaupt derart zur Situation des deutschen Nationalspielers äußerte, sorgte allerdings für Kritik, in die nun eben auch Kahn einstimmte. Zwar müssten Verantwortliche eines Spitzenklubs wie des FCB "Menschen in Zahlen übersetzen", befand der 57-Jährige, der von 2021 bis 2023 Vorstandsboss bei den Bayern war. Die "entscheidende Frage" dabei sei aber, "ob er noch zurückübersetzen kann. Sieht er hinter dem ausfallenden Vermögenswert noch den Menschen? Steht der Verein zum Spieler oder nur zu dessen Vertrag?"

FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images
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Dass FCB-intern über Musialas Vertragssituation diskutiert werden könne, ist für Kahn hingegen selbstverständlich. "Es ist nicht zynisch, solche Fragen zu stellen. Sie nicht zu stellen, wäre unprofessionell", meinte er. Musialas aktueller Vertrag, den er im Februar 2025 unterzeichnete und der ihn bis 2030 an den Rekordmeister bindet, bringt dem 23-Jährigen inklusive Bonuszahlungen dem Vernehmen nach ein Gehalt in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro pro Jahr ein.

Musiala zeigte vor seiner Verletzung gute Form

Nachdem man Musialas Erkrankung in den Griff bekommen hatte, kam er Anfang September zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz dieser Saison und präsentierte sich mit insgesamt drei direkten Torbeteiligungen im Champions-League-Spiel gegen Bodö/Glimt (5:0, ein Tor) sowie in der Bundesliga gegen Union Berlin (7:0, ein Tor und ein Assist) in guter Form.

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Danach sollte Musiala beim Debüt des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp gegen die Niederlande Ende September eigentlich in der Startelf des DFB-Teams stehen, zog sich allerdings beim Aufwärmen eine Muskelverletzung zu. Seither fällt der 46-malige deutsche Nationalspieler aus, nach der aktuellen Länderspielpause könnte Musiala möglicherweise wieder auf den Platz zurückkehren.

Geschrieben vonOliver Maywurm

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Aufgewachsen in der Nähe des schönen Trier, der ältesten Stadt Deutschlands. Machte nach meinem Germanistik-Studium ein Praktikum bei GOAL und stellte mich zumindest so gut an, dass ich wenig später in München mein Volontariat machen durfte. Seit 2017 nun schon Redakteur bei GOAL und SPOX.

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

So weit ich mich erinnern kann, war der junge Lars Ricken Mitte der 90er Jahre der erste Held meiner Kindheit. Dass Deutschland beim ersten großen Turnier, das ich bewusst miterlebte, 1996 Europameister wurde, tat dann das Übrige und seither ließ mich der Fußball nicht mehr los.

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • Recherchieren und Schreiben von News (v.a. Transfernews)

  • Delegieren von SEO-Artikeln

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Oliver Bierhoffs Golden Goal im EM-Finale 1996, Mario Götzes Siegtor im WM-Finale 2014. Und weniger offensichtlich, aber umso bedeutsamer: Als Siebenjähriger im Stadion mitzuerleben, wie unsere Eintracht aus Trier im DFB-Pokal zuerst den amtierenden UEFA-Cup-Sieger Schalke und dann auch noch den amtierenden Champions-League-Sieger Borussia Dortmund raus kegelte.

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