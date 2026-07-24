"Dann bin ich weg!" Jürgen Klopp startet Bundestrainer-Ära beim DFB mit einem Knall

"Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg, um es klar zu sagen", betonte der 59-Jährige am Freitag auf dem Frankfurter DFB-Campus.

"Ich mache das nicht gegen euch, sondern für euch", sagte Klopp. "Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, bin ich weg! Wenn der DFB sagt, so machen wir nicht weiter, bin ich weg!"

Er appellierte an die Medien, ihn selbst und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu unterstützen. "Auf diesem Weg, den wir im Idealfall alle gemeinsam einschlagen, werden wir euch auch brauchen. Wir haben die Gelegenheit, einen gemeinsamen Weg einzuschlagen", sagte er. "Ich lade euch ein, ich habe Bock. Es geht nur um die Sache." Er werde bei "doofen Fragen" sicher auch mal bissig antworten.