Daniel Peretz zum FC Bayern: Maccabi Tel Aviv bestätigt Einigung

Wenn der Medizincheck keine neuen Probleme aufwirft, hat der FC Bayern München einen neuen Keeper: Daniel Peretz kommt von Maccabi Tel Aviv.

WAS IST PASSIERT? Maccabi Tel Aviv hat sich mit dem FC Bayern München über die Details des Transfers von Torhüter Daniel Peretz zum deutschen Rekordmeister geeinigt. Das gab der israelische Klub am Donnerstagabend bekannt.

WAS WURDE GESAGT? "In den kommenden Tagen werden wir uns voraussichtlich von Daniel Peretz, unserem Torhüter und lieben Freund, verabschieden und wünschen ihm viel Erfolg. Wir sind traurig über den Weggang von Daniel, aber wir sind auch in vielerlei Hinsicht stolz und wünschen ihm und seinem neuen Verein Bayern München viel Glück für die kommenden Jahre“, sagte Mitch Goldhar, Besitzer von Maccabi Tel Aviv.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der FC Bayern war nach den Abgängen von Yann Sommer und Alexander Nübel auf der Suche nach einem neuen Torwart. Mit Peretz haben die Münchner nun einen Keeper gefunden, der hinter Sven Ulreich die Nummer zwei sein kann. Für den Israeli bezahlt der FCB angeblich rund fünf Millionen Euro Ablöse.

WIE GEHT ES WEITER? Peretz muss nach der Einigung zwischen den beiden Klubs noch seinen Medizincheck absolvieren und bestehen. Er wird dann aller Voraussicht nach einen Fünfjahresvertrag in München unterschreiben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 23-Jährige machte für Israel bislang im November 2022 sein einziges A-Länderspiel.