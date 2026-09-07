Daniel Carvajal zu Liverpool? Ehemaliger Premier-League-Star heizt Gerüchte an

Abwehrspieler Daniel Carvajal ist nach seinem Aus bei Real Madrid offiziell vereinslos, er könnte also auch außerhalb des Transferfensters jederzeit bei einem neuen Klub unterschreiben. Zuletzt gab es Spekulationen um ein Engagement beim FC Liverpool.

"Ich glaube, es ist von Liverpool, Carvajal und einem Rechtsverteidiger die Rede. Also, ja, ich würde sagen, Liverpool", heizte der ehemalige englische Nationalspieler Joleon Lescott in einer Sendung auf TNT Sports die Gerüchte weiter an. Transfer-Insider David Ornstein widersprach ihm nicht.

Dass die Reds mit der aktuellen Situation auf der Position des Rechtsverteidigers nicht ganz glücklich sind, ist kein Geheimnis. Conor Bradley fällt nach seiner Knie-OP noch länger aus und auch der flexibel einsetzbare Joe Gomez ist verletzt.

Jeremie Frimpong ist im Moment die einzige Option für Trainer Andoni Iraola, wobei der ehemalige Leverkusener bislang noch nicht überzeugen konnte und sich deshalb beim 2:0 bei Ipswich Town Barcelona-Leihgabe Ronald Araujo auf jener Position versuchen durfte.

Der Vertrag von Carvajal derweil wurde in Madrid nach 450 Pflichtspielen nicht verlängert, nachdem er nach einem Kreuzbandriss im Oktober 2024 und seinem Comeback im Sommer 2025 in der abgelaufenen Saison nur eine Nebenrolle bei den Königlichen gespielt hatte.