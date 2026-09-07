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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Andreas Königl

Daniel Carvajal zu Liverpool? Ehemaliger Premier-League-Star heizt Gerüchte an

Premier League
Transfers
Liverpool
D. Carvajal

Daniel Carvajal ist aktuell vereinslos, wobei sich die Gerüchte um ein mögliches Engagement der Real-Legende beim FC Liverpool mehren.

Abwehrspieler Daniel Carvajal ist nach seinem Aus bei Real Madrid offiziell vereinslos, er könnte also auch außerhalb des Transferfensters jederzeit bei einem neuen Klub unterschreiben. Zuletzt gab es Spekulationen um ein Engagement beim FC Liverpool.

"Ich glaube, es ist von Liverpool, Carvajal und einem Rechtsverteidiger die Rede. Also, ja, ich würde sagen, Liverpool", heizte der ehemalige englische Nationalspieler Joleon Lescott in einer Sendung auf TNT Sports die Gerüchte weiter an. Transfer-Insider David Ornstein widersprach ihm nicht.

Dass die Reds mit der aktuellen Situation auf der Position des Rechtsverteidigers nicht ganz glücklich sind, ist kein Geheimnis. Conor Bradley fällt nach seiner Knie-OP noch länger aus und auch der flexibel einsetzbare Joe Gomez ist verletzt.

Jeremie Frimpong ist im Moment die einzige Option für Trainer Andoni Iraola, wobei der ehemalige Leverkusener bislang noch nicht überzeugen konnte und sich deshalb beim 2:0 bei Ipswich Town Barcelona-Leihgabe Ronald Araujo auf jener Position versuchen durfte.

Der Vertrag von Carvajal derweil wurde in Madrid nach 450 Pflichtspielen nicht verlängert, nachdem er nach einem Kreuzbandriss im Oktober 2024 und seinem Comeback im Sommer 2025 in der abgelaufenen Saison nur eine Nebenrolle bei den Königlichen gespielt hatte.

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Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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