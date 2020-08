Herzschrittmacher schlägt an: Sorge um Ajax-Star Daley Blind

Daley Blind hat wieder Herzprobleme. Nachdem er gegen die Hertha zusammensackte, soll er nun gründlich durchgecheckt werden.

Amsterdams Innenverteidiger Daley Blind hat am Dienstag im Testspiel des niederländischen Rekordmeisters gegen Bundesligist (1:0) für eine Schrecksekunde gesorgt: Gut zehn Minuten vor dem Abpfiff ging der Abwehrspieler ohne gegnerische Einwirkung im eigenen Sechzehner zu Boden. Nachdem sich Mitspieler und Betreuer um Blind gekümmert hatten, wurde dieser ausgewechselt und konnte den Platz ohne Hilfe verlassen.

Ajax-Trainer Erik ten Hag bestätigte anschließend, dass Blinds Herzschrittmacher, der ihm im vergangenen Winter eingesetzt wurde, gegen die Hertha angeschlagen hatte. Es gehe seinem Schützling aber wieder besser, sagte er bei Ziggo Sport : "Er fühlt sich gut und hat keine Beschwerden. Er wird sich untersuchen lassen."

Daley Blind kehrte von zu Ajax Amsterdam zurück

Der Vorfall gegen die Hertha weckte Erinnerungen an einen ähnlichen Zusammenbruch Blinds in der Champions-League-Partie gegen den am 10. Dezember 2019. Damals hatte er über Schwindelgefühle geklagt. Anschließend war eine Herzmuskel-Entzündung bei dem Ajax-Star diagnostiziert und ihm der Herzschrittmacher eingesetzt worden. Im Februar feierte er schließlich sein Comeback.

Ten Hag ließ am Dienstag zunächst noch offen, ob der 30-Jährige direkt wieder am Training teilnehmen könne, am Mittwoch teilte Ajax aber offiziell mit, dass dies noch nicht der Fall sei. Blind sei zwar auf dem Trainingsgelände De Toekomst gewesen, müsse sich aber erst weiteren Tests unterziehen. Erst wenn alle Resultate vorlägen, werde er wieder ins Training einsteigen können.

Blind, der 68 Länderspiele für Oranje absolviert hat, stammt aus der Ajax-Jugend. Dort schaffte er nach einer Leihe zum FC Groningen seinen Durchbruch und wechselte 2014 zu Manchester United. Von dort kehrte er 2018 zurück und ist seitdem unumstrittene Stammkraft in der Defensivzentrale.