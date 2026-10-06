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Germany v Finland - International FriendlyGetty Images Sport
Tim Ursinus

"Da wird es das eine oder andere Problemchen geben": Muss sich Jürgen Klopp zwischen Florian Wirtz und Jamal Musiala entscheiden?

Deutschland
UEFA Nations League A
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M. Basler

Können Jamal Musiala und Florian Wirtz das DFB-Team zusammen tragen oder muss sich Jürgen Klopp gar für einen der beiden Offensivspieler entscheiden?

Jürgen Klopp verzichtete bei seinem ersten Lehrgang als Bundestrainer bewusst darauf, Florian Wirtz und Jamal Musiala gemeinsam auf den Platz zu schicken. Das könnte sich in der nächsten Länderspielpause ändern. Doch ergibt eine derartige Konstellation überhaupt Sinn?

Mario Basler äußerte nun Zweifel daran, dass die beiden Offensivspieler ihre Stärken auf dem Platz für die deutsche Nationalmannschaft im Verbund zeigen können. "Natürlich sind es beide Weltklasse-Spieler. Aber beide zusammen gehen halt nicht als Weltklasse", sagte der frühere Profi des FC Bayern München in seinem Podcast "Basler ballert".

Basler führte aus: "Wir können froh sein, dass wir so zwei Superspieler haben. Und es kann ja auch mal passieren, dass der eine verletzt ist. Dann kann natürlich der andere spielen. Oder du kannst auch den einen oder anderen von der Bank bringen. Aber beide zusammen wird halt sehr schwierig werden."

Klopp hatte Musiala in seinen ersten Kader berufen, aufgrund dessen verletzungsbedingter Abreise letztlich aber nicht auf den Ausnahmekönner der Münchner setzen können. Der 23-Jährige hatte sich beim Aufwärmen kurz vor dem Nations-League-Auftakt gegen die Niederlande einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Wirtz, eigentlich für das zweite Aufgebot vorgesehen, stieß daraufhin schon eine Partie früher zum DFB-Team.

So setzt Jürgen Klopp Florian Wirtz ein

Beim 2:0 gegen Serbien wusste Wirtz dann in Klopps System im halblinken Halbraum mit einem starken Auftritt zu überzeugen. Auch im Rückspiel in Griechenland (0:0), bei dem er die Kapitänsbinde trug, hatte der Ausnahmekönner des FC Liverpool seine Momente. "Du hast gesehen, er war für mich sehr befreit gestern. Er hat richtig Spielfreude gehabt, richtig Lust gehabt, Chef zu sein", sagte Basler. Wirtz habe viele Bälle gefordert und das Spiel geprägt: "Ich glaube, dass er, wenn er alleine spielt, sich wohler fühlt und vor allem wenn er aus dem Zentrum kommt."

Auch Musiala glänzt erwiesenermaßen aus einer zentralen Position, weshalb Basler keine Lösung für eine Startelf mit dem Duo sieht. "Musiala kannst du nicht rechts spielen lassen. Keine Chance. Musiala ist ein Zentrumspieler. Musiala über die Außenposition hilft uns nicht“, betonte er. Auf den Außenbahnen setzte Klopp indes auf klare Flügelspieler, weshalb Basler ein Problem auf den Bundestrainer zukommen sieht. "Da wird es halt auch das eine oder andere Problemchen geben, wenn sie beide fit sind und beide eingeladen werden."

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images

Wird Jürgen Klopp wieder einen XXL-Kader nominieren?

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Steffan Effenberg unlängst in der Sport1-Sendung "Doppelpass". Der Ex-Profi hielt ein deutliches Plädoyer für Wirtz als Zehner im DFB-Team, nachdem er von Julian Nagelsmann bei der WM noch nominell auf dem linken Flügel eingesetzt worden war. Der Liverpool-Star könne auf besagter Position "Spiele entscheiden, das hat er auch in der Bundesliga gezeigt. Aber wenn du Spieler auf eine Position hinschiebst, wo sie sich nicht wohlfühlen, dann funktioniert es nicht."

Auf die deutsche Nationalmannschaft warten in der kommenden Länderspielpause im November die Rückspiele gegen Serbien (13.11.) und die Niederlande (16.11.). Dann wird sich Klopp auch auf einen deutlich reduzierten Kader mit wohl 24 bis 26 Spielern festlegen, in dem - wenn beide fit sind - auch Musiala und Wirtz stehen dürften.

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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