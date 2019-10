Cristiano Ronaldo verrät, von wem er bei Manchester United am meisten gelernt hat

Bei Manchester United kam die Karriere von CR7 so richtig ins Rollen. Nun hat er verraten, welche Spieler ihn als jungen Profi dort prägten.

Juventus Turins Superstar Cristiano Ronaldo hat verraten, von welchen Spielern er bei , wo seine Karriere richtig durchstartete, am meisten gelernt hat.

"Ich habe meinen Kopf benutzt. Wenn man nur ein kleines Fünkchen Intelligenz hat, beobachtet man und nimmt sich ein Beispiel an denen, die die Dinge besser als man selbst macht", sagte Ronaldo im Interview mit France Football und ergänzte: "So habe ich es zu meiner Zeit in Manchester mit Ryan Giggs, Paul Scholes, Ruud van Nistelrooy und Rio Ferdinand gemacht."

Cristiano Ronaldo: Ich habe mir die besten Eigenschaften von ihnen abgeschaut

Dabei wollte er aber nach eigenen Angaben nie einen der genannten Spieler "imitieren", sondern sich von ihnen "die besten Eigenschaften abschauen" und ins eigene Repertoire mitaufnehmen.

Ronaldo spielte von 2003 bis 2009 für die Red Devils und reifte dort zum Weltstar. Mittlerweile hat der 34-Jährige die unglaubliche Marke von 700 Karrieretoren geknackt . Mit United gewann er unter anderem den ersten seiner bislang fünf Champions-League-Titel.