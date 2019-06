Im Finale der UEFA Champions League stehen sich am Samstagabend die Premier-League-Klubs und gegenüber. Angepfiffen wird das Duell um 21 Uhr im Wanda Metropolitano von Madrid.

Die sportliche Bedeutung für die beiden Cheftrainer Mauricio Pochettino und Jürgen Klopp ist enorm. Pochettino könnte den ersten CL-Titel überhaupt ins Tottenham Hotspur Stadium holen, Klopp will seinen persönlich ersten Triumph feiern, um sich dadurch als Legende bei den Reds zu verewigen.

Das Duell findet in jedem Fall auf Augenhöhe statt, denn beide Teams sind mit voller Kapelle am Start und kennen sich bekanntlich aus der Premier League. Neben der sportlichen Relevanz stellt sich auch die Frage, wie viel Geld hinter einem Champions-League-Titel steckt.

Wie viel Geld bekommt der Champions-League-Sieger? Goal beantwortet Euch diese Frage in den folgenden Abschnitten und erklärt auch, wie viel für den Verlierer des Endspiels herausspringt.

Die UEFA Champions League ist der wichtigste Klubwettbewerb in ganz Europa. Kein Wunder, dass der Henkelpott der große Traum jedes Fußballprofis ist. Doch wie viel Geld bekommt der Sieger überhaupt?

Wirft man einen Blick auf die Summe, die dem Sieger im gesamten Wettbewerb in die Kasse gespült wird, dann beginnt das bereits in der Gruppenphase.

Der reine Verdient für den Gewinn des Endspiels im Wanda Metropolitano von Madrid liegt laut der Einnahmenverteilung in der UEFA Champions League 2018/19 bei vier Millionen Euro zusätzlich zu den zuvor generierten Einnahmen. Mit dem Finaleinzug zusammen wären das 19 Millionen Euro.

Verliert man das Endspiel der UEFA Champions League ist die Enttäuschung traditionell und auch verständlicherweise groß. Im vergangenen Jahr musste sich der FC Liverpool unglücklich Real Madrid (1:3) geschlagen geben.

Dennoch winkt auch dem Finalisten ein Geldregen, der sich in jedem Fall sehen lassen kann. Denn: Nur für das Erreichen des Endspiels gibt es alleine 15 Millionen Euro.

Wie oben beschrieben, hat der Sieger der Königsklasse die Möglichkeit, rund 83 Millionen Euro zu bekommen. Das ist jedoch die Maximalausbeute.

Jeder Teilnehmer der Gruppenphase durfte sich in dieser Saison bereits über 15,25 Millionen Euro Antrittsprämie freuen. Dort konnte man 2,7 Millionen Euro pro Sieg bzw. 900.000 Euro pro Remis erspielen.

Ab der K.o.-Runde beginnt es dann richtig spannend zu werden, denn für jede Runde erhalten die Klubs mehr Geld:

