Wer kommentiert das Champions-League-Finale heute live bei DAZN und Sky? Kommentator und Experten

Liverpool und Tottenham streiten sich um den Thron! Wer wird sich zum König der Champions League krönen und wichtiger: Wer kommentiert das Finale?

Eine spektakuläre Champions-League-Saison neigt sich dem Ende zu und gipfelt noch einmal im größten Spiel des Jahres. Das Finale der Königsklasse am 1. Juni im Wanda Metropolitano in Madrid zwischen dem und wird für historische Momente sorgen.

Wenn in Zukunft auf das Endspiel zurückgeblickt wird, werden diese Moment und die spektakulärsten Szenen immer wieder in Highlight-Clips laufen. Auf ewig mit dabei ist der Kommentator. Doch wer wird das Spiel kommentieren? Goal gibt Euch die Antwort zu den Männern am Mikrofon auf Sky und DAZN.

Königsklasse auf und neben dem Rasen: Welche Kommentatoren und welche Experten stehen am Spielfeldrand und begleiten uns von der Pressetribüne aus? In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zu den Übertragungen.

Champions-League-Finale: Wer kommentiert auf DAZN?

Sky ist nicht der einzige Sender, der das Finale der live überträgt. Auch auf DAZN läuft die Partie live und in kompletter Länge. Der Streaming-Anbieter schickt selbstverständlich ebenfalls seine besten Leute nach Madrid.

Für DAZN kommentiert Jan Platte mit Unterstützung von Experte Per Mertesacker. Die Moderation am Spielfeldrand übernimmt Alex Schlüter ab 20:30 Uhr.

Champions-League-Finale: Das sind Kommentator Jan Platte und Experte Per Mertesacker

DAZN-Kommentator Jan Platte dürfte erfahrenen DAZN-Abonnenten bekannt sein. Regelmäßig kommentiert er die Champions League, , aber auch Sportarten wie Tennis oder Boxen.

Seinen Experten an der Seite kennt man dagegen vor allem aus seiner aktiven Karriere auf dem Platz. , und hießen die Stationen von Per Mertesacker als Innenverteidiger.

Höhepunkt seiner Karriere war der Triumph in der Weltmeisterschaft 2014 mit dem deutschen Nationalteam. In einem europäischen Finale auf Vereinsebene stand er zudem 2008/2009 mit Werder. Das UEFA-Cup-Endspiel ging damals allerdings mit 2:1 gegen verloren.

Champions-League-Finale: Wer kommentiert auf Sky?

Am Samstagabend steigt das Endspiel um die Königsklasse. 67.829 Zuschauer werden in dem neuen Fußballtempel zugegen sein. Auf den Reporterplätzen werden Kommentator Wolff Fuss und Experte Didi Hamann sitzen und das Spiel für Sky begleiten.

Bereits um 19:30 Uhr werden Euch Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus auf die Partie einstimmen. Zudem gibt Ex-Profi Erik Meijer mit spannenden Analysen Einblicke in die Taktik der beiden Finalisten.

Champions-League-Finale: Das Sky-Team im Überblick

Kommentator Wolff Fuss

Wolff Fuss wird vielen Zuschauern aus großen europäischen Fußballabenden und auch von -Übertragungen bekannt sein. Seine kultigen Sprüche kennt man zudem aus dem Videospiel FIFA, wo Fuss zusammen mit Frank Buschmann die Zocker kommentiert.

Champions-League-Finals sind für ihn nichts Neues. Schon 2012, als Bayern München dramatisch gegen den verlor, war er für Sky dabei und wurde seitdem regelmäßig zu den Endspielen der Königsklasse geschickt.

"Der eine freut sich über meine Begleitung, der andere erinnert sich an den letzten Abend, den ich ihm versaut habe", beschreibt Fuss seine eigene Performance. Neben spektakulären Szenen auf dem Feld, wird also sicherlich auch der ein oder andere lockere Spruch von Wolff Fuss im Gedächtnis bleiben.

Die Experten: Didi Hamann, Lothar Matthäus und Erik Meijer

Unter den Experten war Lothar Matthäus der erfolgreichste Ex-Profi. Neben dem WM-Pokal 1990, dem EM-Sieg 1980, sieben deutschen Meisterschaften mit Bayern München, steht auch der Ballon d'Or in seinem Trophäen-Kabinett. Die Champions League konnte er jedoch nie gewinnen. Im historischen Finale 1999 zwischen Bayern und scheiterte er knapp davor. Mit Bayern München und gewann er jedoch den UEFA Cup.

Was Lothar Matthäus nicht schaffte, gelang Didi Hamann im Finale der Champions League 2005. Mit dem FC Liverpool setzte er sich dramatisch gegen im Elfmeterschießen durch, wo er seinen Schuss sicher verwandelte.

Erik Meijer durfte in einer Saison ebenfalls Champions-League-Luft schnuppern. 1997/1998 stürmte er für in der Königsklasse und verbuchte einen Treffer. Im Viertelfinale gegen war damals allerdings Endstation.

