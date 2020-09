Wann findet die Auslosung der Champions League statt?

Auf welche Teams treffen der FC Bayern, der BVB, und in der ? Das entscheidet sich bei der Auslosung der Gruppenphase.

Wie in jedem Jahr könnten die deutschen Teilnehmer brisante Duell erwarten. Bayern München könnte dabei auf der Mission Titelverteidigung bereits vor den K.o.-Spielen auf oder auch den treffen.

Ihr wollt die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase auf keinen Fall verpassen? Goal verrät Euch, wann die Ziehung stattfindet.

Einen Tag nach den Rückspielen der letzten Qualifikationsrunde findet am Donnerstag (1. Oktober 2020) die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase statt. Los geht es planmäßig um 17 Uhr.

Wenn Ihr die Ziehung im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen wollt, bieten sich gleich mehrere Alternativen. So zeigen / übertragen sowohl Sky als auch Eurosport die Auslosung der Champions League live.

Im LIVE-STREAM habt Ihr derweil die Auswahl zwischen den Übertragungen bei DAZN, Sky und auf uefa.com.

, Bayern München und Manchester City - das sind nur drei der Top-Teams, die in der Champions League auf den Titel schielen. Am Donnerstag wird es für die Mannschaften erstmals ernst, wenn die Gruppen ausgelost werden.

Vonstattengehen wird die Ziehung im UEFA-Hauptquartier in Nyon am Genfersee. Welche Gegner dabei auf die deutschen Vertreter warten könnten, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

