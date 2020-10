Champions League, Auslosung live: Die Ziehung zur Gruppenphase heute im LIVE-TICKER - FC Bayern München gegen Atletico, BVB in Gruppe F

Wer trifft auf wen in der Gruppenphase der UEFA Champions League? Goal ist heute Abend im LIVE-TICKER bei der Auslosung mit dabei.

Der geht als Titelverteidiger in die Auslosung der Gruppenphase in der UEFA . Als deutsche Teams sind auch der BVB ( ), und mit dabei.

Goal ist heute Abend im LIVE-TICKER mit dabei, wenn ab 17 Uhr im Schweizer Genf die Loskugeln gezogen werden. Ihr wollt die Auslosung heute live im TV oder LIVE-STREAM sehen? Dann erfahrt in diesem Artikel, wo die Ziehung live und in voller Länge übertragen wird.

32 Mannschaften nehmen auch heuer an der Gruppenphase der Königsklasse teil und werden somit in acht Vierergruppen eingeteilt. Auf die deutschen Teams warten wieder einmal interessante Aufgaben, hier verpasst Ihr definitiv keine Entscheidung.

Champions-League-Auslosung im LIVE-TICKER: So sehen die Gruppen aus

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D FC Bayern München Amsterdam FC Red Bull Salzburg Piräus

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H Zenit St. Petersburg PSG Borussia Dortmund FK Krasnodar RB Leipzig

18.16 Uhr | Der BVB bekommt als letzten Gruppengegner den FC Brügge zugelost

18.15 Uhr | Und als letztes Team der Bayern-Gruppe (A) wird Lok Moskau gezogen.

18.14 Uhr | Olympique Marseille wird als erstes gezogen. Der Klub aus der landet in Gruppe C.

Champions League live: Die Auslosung im LIVE-TICKER - Die vierte Runde der Ziehung

18.11 Uhr | Nun folgt gleich der Schlussakkord der Auslosung. Jetzt die letzten Kugeln für heute. Aus Topf 4 will keiner der bereits Gezogenen Olympique Marseille oder Borussia Mönchengladbach haben.

18.08 Uhr | Bei den besten Stürmern der CL-Saison 2019/2020 ist natürlich Robert Lewandowski gesetzt. Und bei den Frauen ist es Pernille Harder, die in der Vorsaison für den wie am Fließband traf. Jetzt aber zu Chelsea gewechselt ist, als teuerster Transfer in der Geschichte des Frauenfußballs.

18.04 Uhr | Lazio macht den Abschluss, es verbleibt nur Gruppe F mit Zenit und dem BVB.

18.03 Uhr | Dynamo Kiew muss automatisch zu Juve und Barca in G. wird in A zu Bayern und Atletico gelost. Inter muss automatisch zu Real in Gruppe B.

18.02 Uhr | Der FC Porto und Manchester City bekommen in der Gruppe Gesellschaft von Olympiakos.

18.01 Uhr | Atalanta Bergamo wird in Gruppe D gelost - und spielt damit gegen den FC Liverpool und Ajax Amsterdam.

18.00 Uhr | Nun wurde RB Leipzig gezogen - die Roten Bullen müssen in Gruppe H ran. Die Gegner? PSG und Manchester United.

Time for a revenge, @PSG_English 😈😈 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) October 1, 2020

18.00 Uhr | Der FK Krasnodar macht den Anfang. Geht aber nicht in A, sondern in E. Sevilla und Chelsea finden das nicht übel.

17.59 Uhr | In Topf 3 blicken wir besonders auf Leipzig und die drei Italiener. Schon wieder in unfassbar starker Form präsentiert sich derzeit Atalanta Bergamo.

Champions League live: Die Auslosung im LIVE-TICKER - Die Ziehung der 3. Runde

17.52 Uhr | Durchatmen, Mittelfeldspieler werden geehert. Wieder Bayern und Lyon? Nein, bei den Männern nicht, Kevin De Bruyne von Guardiolas City bekommt den Zuschlag. Dafür aber eine deutsche Nationalspielerin mit Dzsenifer Marozsan. Die ist aber natürlich auch bei Lyon unter Vertrag.

17.50 Uhr | Fehlt noch der andere Verein aus Manchester. Für City heißt es Gruppe C mit Porto.

17.49 Uhr | Manchester United muss automatisch zu PSG.

17.48 Uhr | Der BVB ist gezogen. Borussia Dortmund muss in Gruppe F gegen Zenit St. Petersburg ran.

17.47 Uhr | Real Madrid bekommt es mit Schachtjor Donezk zu tun.

17.46 Uhr | Der FC Chelsea wird in Gruppe E zum FC Sevilla gelost. Der FC Barcelona muss gegen Juventus Turin ran - Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo.

17.45 Uhr | Und Atletico Madrid wird gezogen ... und landet in Gruppe A beim FC Bayern München.

Champions League live: Die Auslosung im LIVE-TICKER - Die Ziehung der 2. Runde

17.45 Uhr | Zurück zum Business, die Lose aus Gruppe B sind besonders interessant. Da sind Barca und Man City drin, aber nicht nur. Wer kommt zu den Bayern? Alles außer Dortmund ist möglich.

17.38 Uhr | Und wieder gibt es eine Pause, in der es eine Auszeichnung gibt - dieses Mal werden die besten Verteidiger ausgezeichnet. Bei den Damen setzt sich Wenide Renard durch, bei den Männern bekommt Joshua Kimmich die Trophäe.

17.37 Uhr | Der UEFA-Computer hat viel zu tun, nicht nur die Teams aus einem Land brav voneinander fernhalten, nein, es muss natürlich auch sein, dass die TV-Termine am Dienstag und Mittwoch gerecht verteilt werden.

17.36 Uhr | Juventus Turin kommt in Gruppe G und PSG als letztes Team in Gruppe H.

17.35 Uhr | Der FC Sevilla muss in Gruppe E ran, Gruppe F wird angeführt von Zenit St. Petersburg.

17.34 Uhr | In Gruppe B kommt Real Madrid, der FC Porto in Gruppe C. In Gruppe D darf der FC Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp antreten.

17.33 Uhr | Und das erste Team, das gezogen wurde, ist der FC Bayern München. Damit kommt der Titelverteidiger in Gruppe A.

Champions League live: Die Auslosung im LIVE-TICKER - Die Ziehung beginnt mit der ersten Runde

17.25 Uhr | Oh, jetzt werden doch ein paar Kugeln gerollt, neben Drogba hilft hier sein alter Chelsea-Kollege aus 2012, Florent Malouda, mit. Finale dahoam, Sie wissen schon. Basaksehir, Rennes, Krasnodar und Midtjylland sind übrigens erstmals dabei. Jetzt steigt die Spannung ... Girgio Marchetti, der UEFA-Mann erklärt nochmal den Modus der Auslosung.

17.23 Uhr | Jetzt darf Manuel Neuer noch erklären, wie er sein Jahr und speziell den Triple-Gewinn erlebt hat.

17.20 Uhr | Die heutige Auslosung wird etwas dauern. Zwischendurch werden immer noch die besten Spieler des vergangenen Jahres geehrt. Jetzt die Preise für den besten Torwart und die beste Torfrau der vergangenen Saison. Manuel Neuer ist die naheliegende Wahl und so kommt es dann auch. Sein weibliches Pendant ist Sarah Bouhaddi von .

Champions League live: Die Auslosung im LIVE-TICKER - Malouda und Drogba als Losfeen

17.14 Uhr | Nachdem sich Drogba für den Award bedankt hat, stellt die UEFA die Losfee des heutigen Tages vor: Es ist Florent Malouda, Champions-League-Sieger von 2012.

17.08 Uhr | Nun darf auch der UEFA-Präsident Aleksander Ceferin auf die Bühne. Er wird gleich den UEFA Presidents Award verleihen, den Ex-Stürmer Didier Drogba erhalten wird.

Bei der Champions-League-Auslosung: Drogba erhält UEFA-Präsidentenpreis 2020

Das ivorische Idol Didier Drogba erhält wegen seines "Engagement für hervorragende Leistungen auf und neben dem Spielfeld" den Präsidentenpreis 2020 der Europäischen Fußball-Union. Das teilte die UEFA am Dienstag mit, die Ehrung findet am Donnerstag im Rahmen der Champions-League-Auslosung in Genf statt.

"Didier ist für Millionen von Fußballfans ein Held für seine Leistungen während seiner glanzvollen Spielerkarriere. Er ist ein Leader - ein Pionier", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin über den ehemaligen Stürmer des FC Chelsea: "Ich werde ihn als Spieler wegen seines Könnens, seiner Stärke und Intelligenz in Erinnerung behalten, vor allem aber wegen seines unersättlichen Erfolgshungers - eine Eigenschaft, die ebenso in seinem Wunsch zum Ausdruck kommt, anderen auch abseits des Spielfelds zu helfen."

Zu den früheren Gewinnern des Preises gehören unter anderem Sir Bobby Charlton, Eusebio, Johan Cruyff, Francesco Totti, David Beckham und Eric Cantona.

📡 We're live from Geneva!



𝗪𝗮𝘁𝗰𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲 #𝗨𝗖𝗟𝗱𝗿𝗮𝘄 👇👇👇 — #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020

17.05 Uhr | Die Show beginnt, aber im Zeichen von Covid-19. Das bedeutet, dass anders als üblich, keine Vereinsvertreter nach Genf gereist sind. Aber anders als die bisherigen Auslosungen der Saison geht es heute etwas galamäßiger zu. Das liegt daran, dass auch die UEFA Awards für die Vorsaison vergeben werden.

17.03 Uhr | Und bevor es richtig losgeht, wird in einem Video nochmal ein Blick zurück auf die vergangene Saison geworfen - und damit auf all die Schwierigkeiten, die aufgrund der Corona-Pandemie, mit einhergingen. Und natürlich auf das Final-Turnier in Lissabon, wo sich der FC Bayern München im Finale gegen PSG die Krone aufsetzen konnte.

Champions League live: Die Auslosung im LIVE-TICKER - Los geht's

17 Uhr | Und los geht's mit der Auslosung. Pedro Pinto und Reshim Chowdhury begrüßen die Gäste an den Bildschirmen.

vor Beginn | Kein Land stellt mehr als vier Teams, das liegt daran, dass sich die europäischen Titelverteidiger aus München und Sevilla (der aktuelle EL-Champion hat einen Fixplatz in der CL-Gruppenphase sicher und zwar in Topf 1) auch über ihre nationalen Ligen qualifiziert hätten. So sind es die üblichen vier Teams aus , , und , ist mit drei Teams gut dabei, hat nur Meister Porto im Rennen. Und viele Länder fehlen diesmal komplett, , oder Israel. Und aus der ist keiner der großen Drei dabei, sondern Basaksehir, auch etwas gewöhnungsbedürftig.

vor Beginn | Am heutigen Donnerstag findet nicht nur die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League statt, sondern es wird auch bekanntgegeben, wer Europas Fußballer des Jahres wird und damit das Erbe von Virgil van Dijk antritt. Nach Informationen von Goal und SPOX wird es übrigens ein Spieler des FC Bayern München.

vor Beginn | In allen vier Töpfen findet sich ein DFB-Vertreter mit Bayern (Topf 1), Dortmund (Topf 2), Leipzig (Topf 3) und Gladbach (Topf 4). Aber Sie wissen ja, Vereine aus einem Land können nicht in einer Gruppe gelost werden. Und auch wenn die Sowjetunion längst Geschichte ist, das gilt aus anderen Gründen auch für die beiden russischen Teams Zenit und Lok Moskau in Bezug auf Dynamo Kiew und Shakhtar Donezk.

vor Beginn | Das war eine schwere Geburt, aber jetzt Anfang Oktober sind endlich die vier Töpfe voll. Nicht mehr dabei ist Saloniki, die Griechen schieden nach tollen Leistungen gegen und gestern gegen den vermeintlich schwächsten Gegner bisher aus, aber der FK Krasnodar aus dem Südwesten Russlands setzte sich mit zweimal 2:1 durch. Ansonsten gab es keine Überraschungen mehr, Ferencvaros Budapest krönte den tollen Lauf mit Siegen gegen und Dimano Zagreb mit dem Play-Off-Erfolg gegen den norwegischen Meister aus Molde. Hier half allerdings die Auswärtstoreregel nach 3:3 und 0:0 mit.

vor Beginn | Die acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften werden aus den unten aufgeführten Töpfen gelost. Teams aus einem Topf werden nicht gegeneinander spielen, ebenso können Vereine aus einem Land nicht in einer Gruppe landen.

Topf 1: Real Madrid, FC Liverpool, Juventus Turin, Bayern München, Paris St.-Germain, Zenit St. Petersburg, FC Porto, FC Sevilla

Real Madrid, FC Liverpool, Juventus Turin, Bayern München, Paris St.-Germain, Zenit St. Petersburg, FC Porto, FC Sevilla Topf 2: FC Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donezk, Borussia Dortmund, FC Chelsea, Ajax Amsterdam

FC Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donezk, Borussia Dortmund, FC Chelsea, Ajax Amsterdam Topf 3: Dynamo Kiew, FC Salzburg, RB Leipzig, Inter Mailand, Olympiakos Piräus, Lazio Rom, FK Krasnodar, Atalanta Bergamo

Dynamo Kiew, FC Salzburg, RB Leipzig, Inter Mailand, Olympiakos Piräus, Lazio Rom, FK Krasnodar, Atalanta Bergamo Topf 4: Lokomotive Moskau, Olympique Marseille, Club Brügge, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, , Stade Rennais, Ferencvaros Budapest.

vor Beginn | Nur wenige Wochen nach dem Finale steht die neue Saison der Champions League in den Startlöchern. Und in den Töpfen ist natürlich wieder de Creme de la Creme des europäischen Fußballs zu finden.

vor Beginn | Herzlich willkommen in Genf zur Auslosung der Champions-League-Gruppenphase.

Champions-League-Auslosung im LIVE-TICKER: Die Lostöpfe

Topf 1: Bayern München, FC Sevilla, Real Madrid, FC Liverpool, Juventus Turin, Paris St. Germain, Zenit St. Petersburg, FC Porto

Bayern München, FC Sevilla, Real Madrid, FC Liverpool, Juventus Turin, Paris St. Germain, Zenit St. Petersburg, FC Porto Topf 2: Borussia Dortmund, FC Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Schachtjor Donezk, FC Chelsea, Ajax Amsterdam

Borussia Dortmund, FC Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Schachtjor Donezk, FC Chelsea, Ajax Amsterdam Topf 3: RB Leipzig, Dynamo Kiew, Red Bull Salzburg, Inter Mailand, Olympiakos Piräus, Lazio Rom, FK Krasnodar, Atalanta Bergamo

RB Leipzig, Dynamo Kiew, Red Bull Salzburg, Inter Mailand, Olympiakos Piräus, Lazio Rom, FK Krasnodar, Atalanta Bergamo Topf 4: Borussia Mönchengladbach, Lokomotive Moskau, Olympique Marseille, FC Brügge, Istanbul Basaksehir, FC Midtjylland, , Ferencvaros Budapest

Champions-League-Auslosung im LIVE-TICKER: Der Modus

Die acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften werden aus den aufgeführten Töpfen gelost. Teams aus einem Topf werden nicht gegeneinander spielen, ebenso können Vereine aus einem Land nicht in einer Gruppe landen.

Ansonsten wird pro Runde ein Team einer Gruppe zugelost. Beginnen wird die Auslosung mit Lostopf 1, ehe sie dann mit Lostopf 4 abgeschlossen wird. Am Ende der Ziehung stehen dann also acht Vierergruppen fest.

Champions-League-Auslosung im LIVE-TICKER: Die Termine für die Königsklasse

Gruppenphase: 20.10. bis 09.12.

Achtelfinale: 16. - 24.02. und 09. - 17.03.

Viertelfinale: 06./07.04. und 13./14.04.

Halbfinale: 27./28.04. und 04./05.05.

Finale in Istanbul: 29.05.2021

Champions-League-Auslosung im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Ziehung

Bayern München darf sich nach einer Saison im Erfolgsrausch gute Hoffnungen auf weitere Ehrungen machen. Bei der Wahl der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zum Trainer und zum Spieler des Jahres am Donnerstag in Genf (17.00 Uhr) gehören Hansi Flick und Robert Lewandowski vom Quadruple-Sieger zu den großen Favoriten.

Flick steht mit Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Julian Nagelsmann (RB Leipzig) auf der Shortlist, die die UEFA in der vergangenen Woche veröffentlicht hat. "Man muss natürlich abwarten, wer es letztlich wird. Aber das ist für mich eine enorme Auszeichnung. Natürlich freue ich mich", sagte Flick bei Sky Sport News HD.

Nagelsmann geht nicht davon aus, dass er die Wahl gewinnen wird. "Einer der beiden anderen Herren" werde "verdientermaßen" das Rennen machen, meinte der Leipziger Coach, "weil sie einfach Titel gewonnen haben." Nagelsmann freute sich aber trotzdem über die Nominierung, die ihn auch "etwas stolz" mache.

Bei den Fußballer des Jahres stehen mit Torwart Manuel Neuer und Lewandowski gleich zwei Spieler des titelhungrigen FC Bayern auf der Liste, dazu noch Kevin De Bruyne von Manchester City. Lewandowski werden beste Chancen eingeräumt, der Pole erzielte in der letzten Saison in 47 Pflichtspielen 55 Tore und wurde Torschützenkönig der Champions League.

Ausgewählt wurden die Aspiranten von einer Jury. Sie bestand aus 80 Trainern der Klubs, die an der zurückliegenden Königsklassen-Saison teilgenommen haben. Dazu kamen 55 Journalisten - jeweils einer pro UEFA-Mitgliedsverband.

Bei den Spielerinnen streiten sich die Engländerin Lucy Bronze (zuletzt Olympique Lyonnais, jetzt Manchester City), die Dänin Pernille Harder (zuletzt VfL Wolfsburg, jetzt FC Chelsea) und die Französin Wendie Renard (Olympique Lyon) um den Titel. Stephan Lerch (VfL Wolfsburg) steht mit dem Spanier Lluis Cortes (FC Barcelona) und dem Franzosen Jean-Luc Vasseur (Lyon) bei den Frauen-Trainern auf der Shortlist.

Ebenfalls in Genf werden am Donnerstag die Gruppen für die neue Saison der Champions League ausgelost. Titelverteidiger Bayern München gehört zu Lostopf Nummer eins wie auch Real Madrid, der FC Liverpool, Juventus Turin oder Paris St. Germain. Den Münchnern drohen aus Topf zwei, in dem auch Vizemeister Borussia Dortmund gesetzt ist, Topteams wie der FC Barcelona oder Manchester City.

Bei den Borussen ist man sich wegen Corona und möglicher Reisen in Risikogebiete aber noch nicht sicher, ob die Königsklasse in der geplanten Art und Weise überhaupt durchgeführt werden kann. Sportdirektor Michael Zorc glaubt, dass die rechtlichen Voraussetzungen noch nicht geklärt seien.

"Wenn wir am Mittwoch in der Champions League in einem Risikogebiet antreten, was wahrscheinlich bei mehr als der Hälfte der beteiligten Großstädte der Fall sein wird, dann sollten die Grundlagen dafür geschaffen sein, dass wir anschließend samstags in der wieder spielen dürfen", sagte Zorc der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach gehören zu Lostopf drei bzw. vier. Für die Leipziger, in der vergangenen Saison immerhin Halbfinalist, kann es zu einem Wiedersehen mit ihrem Ex-Spieler Timo Werner kommen. Der deutsche Nationalspieler steht jetzt beim englischen Top-Klub FC Chelsea unter Vertrag, und die Blues gehören zu Topf zwei. (Quelle: SID)

Champions-League-Auslosung im LIVE-TICKER: Die Ziehung auf einen Blick