Cesc Fabregas kontert provozierenden Arsenal-Fan auf Twitter

War Cesc Fabregas in Barcelona nur ein Bankdrücker? Der Weltmeister von 2010 zerstörte bei Twitter den Irrglauben eines Arsenal-Fans.

Mittelfeldspieler Cesc Fabregas vom französischen Erstligisten hat einem provozierenden Fan seines Ex-Klubs auf Twitter die Stirn geboten. Der Gunners-Anhänger hatte gemeint, Fabregas sei vor acht Jahren nur zum gewechselt, um dort auf der Bank zu sitzen.

Fabregas hatte seine Follower gefragt, mit welchem seiner Trikots die besten Erinnerungen verbunden seien. Daraufhin stichelte besagter Fan, der 32-Jährige habe einst das Kapitänsamt bei den Gunners aufgegeben und sei dafür in Barcelona Reservist gewesen.

Fabregas: "43 Tore, 47 Assists... aber ja, cool"

Fabregas antwortete kühl mit einer Auflistung seiner Erfolge bei den Katalanen. "Ich stand in 121 von 151 Spielen in der Startelf... Ich habe sechs Titel gewonnen, ich habe in zwei Endspielen getroffen, habe die Liga mit 100 Punkten gewonnen und dabei 36 Einsätze absolviert, 43 Tore, 47 Assists... aber ja, cool", so Fabregas.

I started in 121 games out of the 151 I played... I won 6 tittles, I scored in 2 finals, won a league of 100 points having played 36 games, 43 goals and 47 assists... but yeah, cool. 👍🏻 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 11. Juni 2019

Seit Beginn dieses Jahres spielt Fabregas bei der AS Monaco. Dort erzielte er in der abgelaufenen Spielzeit ein Tor in 13 Spielen in Frankreichs .

2003 wechselte der spätere Weltmeister aus der Barca-Akademie La Masia nach Nordlondon. Dort wurde er bei seinem Debüt im League Cup gegen Rotherham im Alter von 16 Jahren und 177 Tagen Arsenals jüngster Spieler der Vereinsgeschichte. Fabregas etablierte sich im Mittelfeld des FC Arsenal und gewann mit dem Klub 2005 den . Vor seiner Rückkehr nach Barcelona im Jahr 2011 war er Kapitän der Elf von Ex-Coach Arsene Wenger.